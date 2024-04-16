إطلاق النسخة المتكاملة من تطبيق «إسكان أبوظبي»

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن إطلاق النسخة المتكاملة من تطبيقها الذكي «إسكان أبوظبي»، والذي تم تطويره ليكون منصة رقمية تفاعلية رديفة لمركز «إسكان أبوظبي»، تضم جميع الخدمات التي تقدمها هيئة أبوظبي للإسكان، ويحتاجها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل ميسر.

وتمكن النسخة الجديدة من التطبيق المواطنين في إمارة أبوظبي من الحصول على جميع الخدمات الإسكانية، بما في ذلك خدمات القروض السكنية، ومنح المنافع السكنية، وخدمات استبدال الأراضي والمساكن، وشراء الأراضي السكنية، وغيرها، وذلك من خلال تقديم طلب خدمة جديدة، أو متابعة حالة الطلبات القديمة لاستكمال رحلتهم في الحصول على المنفعة السكنية بسهولة ويسر، ودون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: يأتي تطبيق «إسكان أبوظبي» انسجاماً مع رؤيتنا الرامية إلى تمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزز جودة حياة المواطنين في إمارة أبوظبي، وتوفير خيارات إسكانية مبتكرة ضمن مجتمعات متكاملة. حيث قمنا بتطوير منصة رقمية متكاملة تمكن مواطني الإمارة من الحصول على جميع خدمات المنافع السكنية التي تلائم احتياجاتهم، بكفاءة وفعالية، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، وتطوير الإجراءات والعمليات التي من شأنها توفير تجربة متعامل رقمية متطورة تتميز بالسهولة واليسر.

وأضاف المهيري: «عملت الهيئة على إعادة هندسة العمليات التي تقدمها من خلال التطبيق بهدف أتمتة رحلة الحصول على الخدمات السكنية، وتحقيق التحول الرقمي الكامل لكافة الخدمات، وذلك في إطار مساعينا لتبني مبادرات التحول الرقمي التكاملي بما يتماشى مع أجندة برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، وبهدف الارتقاء بمعدلات رضا المتعاملين عن الخدمات السكنية في إمارة أبوظبي».

ويتيح تطبيق «إسكان أبوظبي» إمكانية إنشاء ملف سكني، وإظهار حالة الأهلية لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل تلقائي، إلى جانب تمكين المتعامل من الاطلاع على مراحل الطلب ومتابعة حالته، بالإضافة إلى توضيح جميع الخطوات المتبقية لإتمام طلبه وحصوله على المنفعة السكنية.

كما يتيح الحصول على العديد من الخدمات الإضافية، والتي تشمل خدمات الإعفاء من القروض السكنية، إيقاف استقطاع أقساط القرض السكني، وإلغاء موافقة قرض صادر، وتغيير نوع القرض، وتخفيض قيمة القرض، وتغيير الملكية، وإضافة أو حذف شريك، وإضافة أو حذف كفيل، واستخراج وتحميل شهادة حالة الخدمة السكنية، إلى جانب التقديم على خدمات السداد المبكر للقرض السكني عبر التطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق إمكانية الاطلاع على كافة المشاريع السكنية الحالية والمستقبلية مما يمكن المتعامل من اختيار المنفعة السكنية الأنسب لاحتياجاته، والاطلاع على كافة بيانات وتفاصيل هذه المشاريع، إلى جانب توفير خاصية المقارنة بين المنافع السكنية لاختيار الأنسب منها وإبداء الرغبة فيها من خلال حجزها عبر التطبيق.

ويتضمن التطبيق ربطاً إلكترونياً مع أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، مما يجعل منه منظومة إسكانية رقمية متكاملة لا تقتصر على خدمات الهيئة فقط، بل تتيح للمتعامل إمكانية الحصول على الخدمات السكنية التي تقدمها الجهات الأخرى عبر التطبيق، وذلك بهدف تمكين المواطنين في الإمارة من إنجاز معاملاتهم السكنية تحت مظلة منصة رقمية واحدة.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الجهات الأخرى، عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، خدمة إتمام إجراءات تسجيل ملكية الأراضي السكنية والمساكن والحصول على سندات الملكية والمقدمة من دائرة البلديات والنقل من خلال التطبيق، كما يمكن التقدم بطلب على خدمة تسجيل معاملة الرهن العقاري، واجتياز متطلبات برنامج الثقافة المالية الذي يعد من المتطلبات الأساسية اللازمة لفتح حساب القرض السكني للتمكن من المضي قدماً في تفعيل القرض السكني والاستفادة منه مباشرة عبر التطبيق. كما يوفر التطبيق خدمة حجز موعد لزيارة مركز «إسكان أبوظبي» للراغبين في الحضور الشخصي، إلى جانب إمكانية الوصول للأسئلة الشائعة وطلب الدعم عبر التطبيق.

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