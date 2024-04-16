8 % تنقل القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي خلال 2023

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 8.09 % من القوى العاملة فضلت الانتقال من شركة إلى أخرى في العام الماضي، وهو ما يشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمل القسري، وتتشابه نسبة تنقل العمالة في الدولة مع باقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

مزايا

وأشارت الوزارة إلى أن سوق العمل الإماراتي يتميز بإتاحة المجال لأصحاب العمل والعاملين اختيار شكل ونمط العلاقة التعاقدية، بما يتوافق مع رغبة الطرفين، وذلك من خلال 6 أنماط للعمل تعزز سهولة الأعمال ومرونة السوق من خلال تلبية الاحتياجات الوظيفية من القوى العاملة، والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بما يتناسب مع التكاليف التشغيلية للشركات بالتوازي مع تحقيق فوائد عدة للقوى العاملة من أبرزها تحقيق الاستقرار المالي في ضوء تنويع خيارات الدخل المادي.

وذكرت الوزارة أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يمكن تحديدها من خلال نمط العمل الذي يتم اختياره، والذي يضم الدوام الكامل على مدار الأسبوع، أو الدوام الجزئي الذي يكون لدى صاحب عمل أو عدد منهم لساعات عمل وأيام محددة، أو العمل المؤقت الذي يتم تنفيذه ضمن مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه. وإلى جانب العمل المرن والذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية، أو العمل عن بعد، والذي يتم تأدية كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال ما بين الموظف وجهة العمل إلكترونياً، إضافة إلى نمط تقاسم الوظيفة الذي يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من موظف لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً.

شروط

ولضمان الحفاظ على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية فرض قانون تنظيم علاقات العمل شرط عدم المنافسة، حيث مكن القانون الجديد ولائحته التنفيذية أصحاب العمل من الحفاظ على أسرار منشآتهم بالشكل الذي لا يؤثر على مصالح المنشأة، وفي الوقت نفسه بما لا يؤثر على حقوق الطرف الآخر للتعاقد وهو العامل، حيث تم وضع عدد من الضوابط لتطبيق شرط عدم المنافسة، والتي تم تحديدها بنطاق جغرافي ومدة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد، وبطبيعة العمل بحيث تضر ضرراً جسيماً بالمصالح المشروعة لصاحب العمل، وفي حال إثارة خلاف حول شرط عدم المنافسة وعدم تسويتها ودياً يحال الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل، كما لا يسري شرط عدم المنافسة في حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته.

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