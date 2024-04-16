«دبي للأمن الإلكتروني» يستعرض مشاريع مبتكرة في «جيسيك جلوبال»

يستعرض مركز دبي للأمن الإلكتروني، خلال مشاركته في فعاليات النسخة الـ13 من معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات العالمي «جيسيك جلوبال 2024»، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 حتى 25 أبريل الجاري، مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة التي تندرج ضمن مسار استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً بمجال الأمن الإلكتروني.

وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، أهمية انعقاد «جيسيك جلوبال 2024» باعتباره محطة سنوية للخبراء والمسؤولين في مجال الأمن السيبراني من المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن الأمن السيبراني يعتبر حجر الزاوية في تأمين مسيرة التحول الرقمي في ظل المتغيرات العالمية، ولا سيما في مجال التقنيات الناشئة ضمن عصر الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والميتافيرس وغيرها.

وأضاف: «إن الأمن السيبراني يشكل صمام أمان للمدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا في تأمين أسلوب الحياة الرقمي والاقتصاد الرقمي النشط والجاذب للاستثمارات. ونحن ماضون في اعتماد أحدث الوسائل العلمية والعملية في هذا المجال انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني». وقال: إن الأمن السيبراني اليوم، يعد ضرورة أساسية في ضوء تنامي المخاطر حيث تشير الإحصائيات إلى أن تكلفة الجرائم السيبرانية ارتفعت بمعدل سنوي يصل إلى 10 تريليونات دولار بين عامي 2015 و2025، فيما يزداد الإنفاق على الحلول السيبرانية بمعدل تريليون دولار سنوياً، ويبلغ حجم اقتصاد الأمن السيبراني اليوم حوالي تريليوني دولار على مستوى العالم.

أهمية

ومن جانبه، قال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، إن دبي تولي أهمية استثنائية لمواجهة التهديدات السيبرانية انطلاقاً من الموقع الريادي لاقتصاد دبي والحاجة الدائمة لتطوير الكفاءات الوطنية والحلول المبتكرة في هذا المجال الحيوي، لافتاً إلى أن الأمن السيبراني قضية عالمية تتطلب الكثير من التعاون وتضافر الجهود بين الدول والمنظمات والقطاعات المختلفة لضمان أعلى درجة من المرونة السيبرانية والكفاءة في مواجهة التحديات.

تجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني يشارك للمرة السابعة على التوالي في معرض جيسيك جلوبال، الذي يعد منصة عالمية رائدة في مجال أمن المعلومات. وتشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة أكثر من 750 علامة تجارية تعرض ابتكاراتها أمام أكثر من 20 ألف زائر متوقع من 130 دولة.

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