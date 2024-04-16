Thursday, 18 April 2024 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة عروس في حفل زفافها بعد سقوطها في حمام السباحة

4/16/2024 7:19:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفيت عروس في حفل زفافها بعد أن رقصت بالقرب من حمام السباحة.

وفقدت إليسانجيلا جازانو، 38 عامًا، توازنها أثناء الرقص وسقطت في الماء في منزل ريفي في ليميرا بالبرازيل يوم الأحد.

وحاول رواد الحفل إنقاذ العروس ، لكنها أصيبت بسكتة قلبية وأُعلن وفاتها عند وصولها إلى المستشفى.

وقبل ساعات فقط، نشرت إليسانجيلا صورة على وسائل التواصل الاجتماعي ، تظهر توقيعها على الأوراق وهي ترتدي فستان زفاف أبيض بعد عقد قرانها مع شريكها.

وأثنت صديقتها فلافيا سيلفا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "لقد التقيت بك خلال الأيام القليلة الماضية في السوق وكنت سعيدًا جدًا لأنك ستتزوجين".

"انظر كيف أن الحلم يتحقق وفي نفس اليوم دون أن تعلم أنه سيكون هناك وداع بأنه سيكون هناك رحيلك."

وفي شهر مارس، اضطر ضيوف حفل الزفاف إلى الهروب للنجاة بحياتهم بعد أن اجتاحت النيران مكانًا خاصًا، مما أدى إلى نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى.


MENAFN16042024000110011019ID1108103100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث