وفاة عروس في حفل زفافها بعد سقوطها في حمام السباحة

توفيت عروس في حفل زفافها بعد أن رقصت بالقرب من حمام السباحة.

وفقدت إليسانجيلا جازانو، 38 عامًا، توازنها أثناء الرقص وسقطت في الماء في منزل ريفي في ليميرا بالبرازيل يوم الأحد.

وحاول رواد الحفل إنقاذ العروس ، لكنها أصيبت بسكتة قلبية وأُعلن وفاتها عند وصولها إلى المستشفى.

وقبل ساعات فقط، نشرت إليسانجيلا صورة على وسائل التواصل الاجتماعي ، تظهر توقيعها على الأوراق وهي ترتدي فستان زفاف أبيض بعد عقد قرانها مع شريكها.

وأثنت صديقتها فلافيا سيلفا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: "لقد التقيت بك خلال الأيام القليلة الماضية في السوق وكنت سعيدًا جدًا لأنك ستتزوجين".

"انظر كيف أن الحلم يتحقق وفي نفس اليوم دون أن تعلم أنه سيكون هناك وداع بأنه سيكون هناك رحيلك."

وفي شهر مارس، اضطر ضيوف حفل الزفاف إلى الهروب للنجاة بحياتهم بعد أن اجتاحت النيران مكانًا خاصًا، مما أدى إلى نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى.



