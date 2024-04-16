معرض أبوظبي الدولي للكتاب يطلق باقات متنوعة من العروض والخصومات لزواره

أعلن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «هنا... تُسرد قصص العالم»، عن مجموعة من العروض والخصومات التي يقدمها شركاء المعرض في الدورة الثالثة والثلاثين لزوار المعرض بجميع فئاتهم.

وتشكل العروض والخصومات جزءاً من المبادرات التي يطلقها المعرض للزوار، لدعم أهدافه في تعزيز حب القراءة ونشر الثقافة والمعرفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعزيز التبادل الثقافي والحوار بين الشعوب، بوصفه أحد أبرز المنابر الثقافية في العالم ومنصة حضارية تجمع بين الثقافات المختلفة والمتنوعة.

تتضمن العروض والخصومات باقات متنوعة لمحبي القراءة، ترضي شغفهم في الاطلاع على أحدث إصدارات دور النشر المشاركة التي يبلغ عددها هذا العام نحو 1350 عارضاً من 90 دولة، وتشمل تخفيضات على اشتراكات المنصات وتذاكر دخول مجانية لأبرز المعالم الثقافية في الإمارة.

وقال سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن معرض أبوظبي الدولي للكتاب أصبح واحداً من أبرز الأحداث الثقافية على مستوى المنطقة، وصار محط اهتمام أقطاب الصناعات الإبداعية والثقافية، والنشر في العالم.

وأضاف الطنيجي: يحرص المعرض على متابعة أحدث مستجدات صناعة النشر والصناعات الإبداعية والثقافية، ليقدم للعارضين والزوار على حد سواء أفضل المبادرات خلال دوراته المتتالية، وتوفير تجربة غنية بالمعرفة والإبداع للجميع، ورحلة ممتعة ومفيدة لهم لاكتشاف ثقافات العالم، وتحفيز ثقافة القراءة واقتناء الكتب.

وقال إن الإقبال المتزايد على المعرض من قبل الناشرين والزوار، يعكس المكانة الثقافية الرائدة لإمارة أبوظبي على المستوى العالمي، وريادتها في مجال تعزيز الثقافة واللغة العربية ودورها في دعم التلاقي المعرفي والثقافي بين الشعوب، ما ينسجم مع أهداف مركز أبوظبي للغة العربية.

وأشار إلى أن المعرض في دورته هذا العام، يقدم عدداً كبيراً من المبادرات والفعاليات الجديدة سواء على صعيد المعروض من الكتب في كافة أشكالها الورقية والرقمية والمسموعة وغيرها، أو على مستوى برامجه الثقافية والمهنية والبرامج التخصصية الموجهة للأطفال والأسرة، أو برنامج ضيف الشرف جمهورية مصر العربية والشخصية المحورية نجيب محفوظ، وبرنامجه المستحدث كتاب العالم الذي يسلط من خلاله الضوء على ذخائر الكتب التي أثرت الثقافة العالمية.

وللعام الثاني على التوالي، تمنح تذكرة المعرض فرصة زيارة مجانية لمرة واحدة إلى كل من «قصر الحصن» و«متحف اللوفر- أبوظبي»، متاحة لمدة أسبوعين بتذكرة المعرض نفسها.

ويستمر هذا العرض من تاريخ انطلاق المعرض في 29 أبريل الجاري حتى 12 مايو المقبل.

كما يُقدم شركاء النشر الصوتي للمعرض مجموعة من التخفيضات والعروض الحصرية المتميزة للزوار.