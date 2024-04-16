إطلاق موسم جديد من «نادي كتاب بيت الحكمة»

أعلن بيت الحكمة بالشارقة عن إطلاق موسم جديد من برنامج «نادي كتاب بيت الحكمة»، يمتد على مدى أبريل، ومايو، ويونيو، حيث سيكون الجمهور على موعد مع ثلاثة أعمال أدبية أيقونية، وهي: قصيدة «جِدَاريَّة» للشاعر محمود درويش، ورواية «المتعاطف» للكاتب فاييت ثانه نغويين، و«ثلاثية غرناطة» للكاتبة رضوى عاشور، وذلك بهدف تعزيز الوعي الثقافي المجتمعي، والتشجيع على القراءة الواعية والتحليلية.

ويتضمن البرنامج في كل شهر مشاركة أفراد المجتمع في جلسات قرائية لواحد من الكتب المختارة، تتبعها نقاشات لتبادل الآراء وتحليل محاور وموضوعات الكتاب، ولإثراء التجربة القرائية للكتاب، يشارك القراء في ورشة تطبيق عملي لتعزيز مهارات المشاركين في الكتابة الإبداعية.

وفي تعليقها على انطلاق موسم جديد من نادي كتاب بيت الحكمة، قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «نحرص على تقديم برامج ثقافية متميزة تربط الواقع بالتاريخ، وتسهم في تطوير مجتمع القراء وتعزيز الوعي الثقافي لديهم، إذ نؤمن بأهمية تحليل الكتب في اكتشاف أنفسنا والتعرّف على أشكال التحديات التي تواجهنا للعمل على تجاوزها».

وأضافت: «يسعى برنامج (نادي كتاب بيت الحكمة) إلى جعل القراءة تجربة غنية تتجاوز حفظ المعلومات، وتصل إلى تطوير أدوات الفكر النقدي وتحليل الأحداث والموضوعات، ومن خلال التنوع في تناول الكتب المختارة، نمكّن القرّاء من معرفة أصناف وأنماط أدبية وفنية متعددة استفادت من الروايات والتأريخ، مثل المسرح والسينما والغناء، ونتطلع إلى مشاركة مجتمع القراء في هذه الرحلة الثقافية الغنية والاستفادة من ضيوفها وخبراتهم ورؤاهم القيّمة».