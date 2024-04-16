الزجاج الدمشقي المعشق.. مهنة تراثية مهددة بالاندثار

صناعة الزجاج المعشق في دمشق مهنة عريقة تعود إلى آلاف السنين، يحرص أبناء دمشق على عدم اندثارها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وفي ورشته بالقرب من مقبرة الدحداح بدمشق ينكب فايز تلمساني البالغ من العمر 73 عاماً على صناعة الزجاج المعشق الدمشقي لينتج تحفاً فنيةً رائعة الجمال لمهنة عريقة منذ آلاف السنين، زينت قطعها القصور والبيوت والمساجد والكنائس.

تلمساني، الذي يعتبر أن الزجاج الدمشقي فريد من نوعه في العالم، يبذل جهوداً كبيرة في تعليم العديد من الأشخاص هذه المهنة المهددة بالاندثار، بسبب تراجع الإ قبال على اقتناء تلك التحف.

مهنة قديمة

يقول تلمساني، أشهر العاملين في دمشق بهذه المهنة، لـ«البيان»: إن الزجاج المعشق هو مهنة قديمة جداً، ومستمدة من مهنة تعرف باسم «القمرية» إذ كانوا يقصون حجر الكوارتز على شكل صفائح ويضعونه على حاضن، وعندما تصنع نافذة بهذا الشكل فإنها تعكس ضوء القمر إلى داخل الغرفة 5 أضعاف الضوء الأصلي، فكان لها جانب جمالي وجانب وظيفي للإنارة، لذلك عرفت بالقمرية. وأضاف تلمساني:«هذا الحجر موجود في كل أنحاء العالم والآن أصبح من الأحجار الكريمة، وعندما اكتشف الفينيقيون الزجاج في سوريا استغنوا عن استخدام الكوارتز».

وتابع: إن مهنة الزجاج المعشق يعود تاريخها إلى أكثر من 4 آلاف عام، وسبب تسميتها يعود إلى ترابط الجبصين والزجاج لصناعة هذه اللوحات الفنية التي تشبه بالعشق.

وعن الزجاج المعشق الدمشقي، يرى تلمساني أن «أهم ما يميزه في العالم بأن دمشق انفردت بصناعة قطع فنية ذات وجهين نافرين، بينما في العالم كله تصنع على وجه نافر ووجه أملس».

تلمساني الذي اكتشف سر صناعة الزجاج الدمشقي المعشق بقطع فنية ذات وجهين، يعتبر هو الوحيد في دمشق الذي يعمل على صناعته بهذا الشكل على الرغم من وجود حرفيين آخرين ينجزون الزجاج المعشق ذات الوجه الواحد.

وأكد أنه يقوم بتعليم هذه المهنة للعديد من الراغبين بالعمل منهم ابنه وزوجته حتى لا تندثر الطريقة الدمشقية العريقة.

مواد

تتألف روائع الزجاج المعشق من حاضن أو قالب الزجاج، إذ يوضح تلمساني «كنا قديماً نستخدم الرصاص ثم تحولنا إلى استخدام الخشب والجبصين، مضيفاً: إن الجبصين هو الأسهل استخداماً والأرخص، ولديه مرونة في تشكيل أي قطعة فنية هو الأفضل بسبب ميزة تختلف عن كل المواد بأنه يموت مرة واحدة (لا يتقلص ولا يتمدد)، بينما الحديد يتمدد ويتقلص طبقاً لدرجات الحرارة، والخشب في الشتاء يزيد حجمه. وتابع:«أما الخشب لا يمكن الرسم عليه والتفريغ إلا الأشكال الهندسية وهناك صعوبة في حفر رسمة من الأشكال النباتية وخاصة إذا كان بها عروق متشعبة».

وأردف:«قبل سنين اخترعت مصانع إيطالية حواضن من الرصاص جاهزة على شكل حرف H معدلة معالجة وأدخل إليها مواد لتصبح لينة وقابلة للتطويع ويمكن توصيلها بمواد بسيطة».

وأفاد بأن المادة الأولية للزجاج هي التراب الموجود في سوريا، اكتشفه الفينيقيون واليوم يتم استخدام ثلثين من الزجاج المكسر والثلث الآخر من التراب من أجل جودة الزجاج، ويضاف إلى تحضير الزجاج مواد كيميائية من أجل النقاوة تزيل الشوائب من الزجاج.

عن الزخارف المستخدمة في إخراج قطع فنية رائعة، يقول تلمساني إن «هناك 3 أشكال للرسوم هي الخيط العربي مثل المسدس أو المثمن، المكوك، الرخ والنجمة، وجميعها لها رموز ودلالات فنية وفلسفية، كما أن الألوان المستخدمة كانت قديماً بترتيب معين ولها دلالات فاللون الأحمر يدل على الدم، الطهارة، العظمة، القوة، الشمس، الدفء، الخير، والحنان فنبدأ بنجمة لونها أحمر في منتصف اللوحة، يليها طيف الشمس ونستخدم اللون البرتقالي أو الأصفر، ويليه الأخضر يدل على العطاء والخير (الأرض، الشجرة)، وبعده الأزرق يدل على البحر والسماء، ويمكن إدخال ألوان أخرى تكميلية «حشوة» وبهذا نكون قد جمعنا الكون كله في لوحة»، موضحاً أنه «كان هناك التزام

بالألوان بهذا الترتيب أما اليوم فالعمل حسب الأهواء والأذواق».

وأضاف إن «الشكلين الآخرين هما النباتي وهو الأساس بحسب نشأة هذه المهنة في الطبيعة، والهندسي الحر وهو غير مقيد».

وحسب رأي تلمساني فإن أساس مهنة صناعة الزجاج المعشق، هو الفن والصبر والدقة، لافتاً إلى أن الأدوات المستخدمة هي أدوات عادية مثل منشار حديد رفيع، قلم رصاص، ورق لحف الزجاج، قاطعة للزجاج وأدوات أخرى بسيطة وبدائية.وعن وجود الزجاج المعشق في البيوت الدمشقية القديمة، أرجع تلمساني هذا الأمر إلى «المتانة إذ أشار إلى أن سماكة ذي الوجهين تبلغ 3 سم فيما تكون سماكة القطعة ذات الوجه الواحد 1.5 سم، وقدرة ذات الوجهين على تحمل العوامل الجوية أقوى بـ 10 إلى 20 مرة، وكلما تعرض للعوامل الجوية من أمطار ورياح يقسى أو كما نسميه «نحّس» أي أصبح متل النحاس، ولا يمكن جره حتى بالسكين».