العيد في دبي.. حفلات فنية وعروض ترفيهية مشوقة

احتفلت دبي بعيد الفطر السعيد على مدار أسبوع كامل مليء بالفعاليات الحية، والأنشطة المجتمعية، والعروض الفنية، والسحوبات على جوائز كبرى، وعروض التسوق المذهلة التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

حفلات موسيقية

واستضافت دبي نخبة من النجوم المحليين والعالميين ممن أبدعوا في الموسيقى والعروض المسرحية والكوميدية احتفالاً بعيد الفطر المبارك. وقدم الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله حفلاً غنائياً في كوكاكولا أرينا، وكذلك المطرب الإيراني الشهير إبراهيم حميدي، المعروف باسمه الفني «إيبي»، ونجمة «أفرو وورلد» ريما، والفنانان الفلبينيان سارة جيرونيمو وبامبو مجموعة من أروع أغانيهما. وأحيا المطرب الإيراني الشهير داريوش أمسية رائعة في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، وغيرها من الحفلات.

وقدم الفنان الكوميدي الإيراني الأمريكي ماز أميني عرضاً ممتعاً على مسرح زعبيل، في ما أحيا النجم المصري محمد رمضان أمسية فنية رائعة على مسرح «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام. واستضاف مسرح مدينة دبي للإعلام مهرجان الموسيقى الأسطوري «إلرو إكس إكس إل» مع منتج الموسيقى الأسترالي الشهير فيشر.

ألعاب نارية

وأتاحت الفعاليات المختلفة وعروض الألعاب النارية للعائلات فرصة مشاركة أسعد اللحظات معاً في عيد الفطر، مع الاستمتاع بالطقس الرائع في دبي.

واستقبلت مدينة إكسبو دبي عيد الفطر المبارك بإقامة صلاة العيد في مسجد المدينة، قبل أن يتجه الزوار إلى «حي رمضان» للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى العروض الثقافية، وورش العمل، والتسوق لشراء منتجات الحرف اليدوية.

واستمتع زوار القرية العالمية بالتجول في سوق عجائب العيد واستكشاف أكثر من 27 جناحاً مختلفاً، والتسوق لشراء الهدايا والتذكارات الرائعة. وأضاءت عروض الألعاب النارية الموسيقية سماء القرية العالمية كل مساء خلال عطلة العيد، بالإضافة إلى مئات العروض الثقافية والفنية في مختلف أنحاء القرية.

واستضاف سوق رايب خلال عطلة عيد الفطر سباقاً للجري شارك عدد كبير فيه، ممن اختاروا من بين ثلاثة مسارات مختلفة بأطوال 2.5 و5 و10 كيلومترات. وتوافد الزوار على البازار الشعبي للاستمتاع بتذوق المأكولات الشهية المحلية والتسوق لشراء الأزياء والهدايا.

واستمر مهرجان شارع المأكولات في رمضان حتى 13 أبريل الجاري، ما أتاح للزوار فرصة تذوق أشهى المأكولات التي قدمها أكثر من 50 مطعماً في منطقة الكرامة.

سحوبات وجوائز

وفاز 22 متسوقاً من سعداء الحظ بجوائز نقدية إجمالية بقيمة 200000 درهم في إطار سحب العيدية الرقمي، وشمل ذلك ست جوائز بلغت قيمة كل منها 15000 درهم، وست جوائز أخرى بقيمة 10000 درهم لكل منها، و10 جوائز بلغت قيمت كل منها 5000 درهم. ودعا 18 مركز تسوق في دبي المتسوقين للمشاركة في السحب، بما في ذلك العربي سنتر، ودبي أوتلت مول، ولولو هايبرماركت واحة دبي للسيليكون، وتايمز سكوير سنتر.

واستمتع سكان دبي وزوارها بالعديد من عروض الألعاب النارية التي أقيمت كل ليلة خلال عطلة العيد برعاية مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول، وحتا، والسيف، وبلوواترز، وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

عروض ضوئية

وتألق عدد من أشهر معالم دبي بعروض ضوئية رائعة عكست جمال الضوء وروعته في إطار فعالية أطياف العيد، التي أضافت المزيد من البهجة والترابط المجتمعي إلى أجواء عيد الفطر في دبي.

وأسهمت العروض الترفيهية في إدخال السرور إلى قلوب زوار مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وبلوواترز، وذا أوتلت فيليدج، وسيتي سنتر ديرة، والسيف، والنخيل مول، وممشى الخوانيج.