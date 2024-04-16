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مكتبة محمد بن راشد تستضيف أمسية سينمائية الجمعة

4/16/2024 7:19:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن تنظيمها أمسية سينمائية جديدة، بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، يوم الجمعة المقبل.

وستشهد الأمسية عرض 4 أفلام قصيرة أولها فيلم «العملة» للمخرجة سيكي سونج، والذي تدور أحداثه حول قصة امرأة شابة تفقد أثناء انتقالها لبلد آخر جرّة تحتوي على عملات معدنية كانت قد جمعتها منذ صغرها، لتبدأ حياتها الجديدة ورحلة البحث عنها. يليه فيلم «عزيزتي مصر» للمخرجة رشا نجدي، والتي أرادت أن توصل من خلاله رسالة حب لمدينة القاهرة وأهلها عندما تعين عليها مغادرتها بعد مرور 8 سنوات من العيش فيها.

كما سيعرض فيلم «مرثية للرومانسية» للمخرج جوناثان نج، وتتمثل فكرته بمكالمة هاتفية بين شخصين في العصر الحديث، يتحدثان حول التفاصيل المؤلمة لعلاقتهما، مقترنة بصور معركة ملحمية في الصين، حيث الحب يساوي الحرب. وفيلم «سبيل» للمخرج خالد المحمود، والذي يجسد قصة مراهقين يعملان ببيع الخضراوات على قارعة الطريق، ليتمكنا من إعالة جدتهما المريضة.

وتعد هذه الأمسية، جزءاً من رؤية واستراتيجية مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الوعي الثقافي والفني وتقديم تجارب غنية لجميع الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات؛ كما تعد فرصة متفردة للاطلاع على أعمال فنية متنوعة تحمل في طياتها ثقافات عالمية مختلفة، مما يعزز التفاهم الثقافي ويوسع آفاق المعرفة أفراد المجتمع.

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