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«إيمي غالا» يكرم في دبي أبرز المبدعين بعالم الموضة والجمال

4/16/2024 7:19:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت لجنة مهرجان «إيمي غالا» الذي يكرّم أبرز الروّاد في عالم الأزياء والموضة والجمال، والذي يسلط الضوء على التنوع الثقافي الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انطلاق الدورة الرابعة من المهرجان التكريمي على مدار يومي 27 و 28 أبريل الجاري.

ويكرّم المهرجان أبرز المصممين، والنجوم، والمؤثرين في عالم الموضة والجمال، كما ويكرّم أكبر العلامات التجارية الفاخرة في العالم العربي والعالم.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان على مدار يومي 27، 28 أبريل، حيث سيتم إهداء هذه الدورة إلى ملك البوب مايكل جاكسون كأيقونة للموضة، وسيكون في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي بالتعاون مع دبي فيستفال سيتي مول، إحدى أرقى وجهات التسوق في الإمارة.

وسيجمع يوم 27 أبريل الجاري جميع المكرمين لهذا العام ضمن حلقة نقاشية للحديث عن مساهماتهم المؤثرة ونجاحهم في مجال الأزياء والجمال، أما 28 الجاري فسيبدأ المهرجان باستقبال المكرمين والمدعوين على السجادة الحمراء في تمام الساعة 6:00 مساءً، يليه المهرجان التكريمي في تمام الساعة 8:00 مساءً الذي سيُنقل في بث مباشر على مختلف المحطات التلفزيونية ومنصات البث في كل أنحاء العالم العربي والعالم.

واستكمالاً لتعاونهما الناجح، يعلن مهرجان «إيمي غالا» من تنظيم شركة شاين إنترتينمنت، عن شراكة مع دبي فستيفال سيتي مول للعام الثاني على التوالي، مما يعزز من مكانة فستيفال سيتي مول كمكان مثالي لهذه المناسبة المرموقة.

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