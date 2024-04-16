برعاية حمدان بن زايد.. مهرجان سباق دلما التاريخي ينطلق 26 أبريل

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم ابوظبي في منطقة الظفرة، تنطلق النسخة السابعة من مهرجان سباق دلما التاريخي 26 أبريل الجاري وتستمر حتى 5 مايو المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أول من أمس في مجلس محمد خلف بأبوظبي، تفاصيل النسخة السابعة وفعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

حضر المؤتمر الصحفي، الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في هيئة أبوظبي للتراث، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من المسؤولين.

وتوجهت اللجنة المنظمة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم ابوظبي في منطقة الظفرة، على دعم سموه المستمر للسباق منذ انطلاقته الأولى في 2017 لتصبح له مكانة خاصة لدى جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات، وأهل البحر ومحبي التراث.

مشاركة

وأوضح الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، إن الاتحاد يسعده أن يكون جزءاً من هذا الحدث البحري الكبير عبر تنظيم فعاليات بحرية مصاحبة للمهرجان. وأشار إلى أن مشاركة الاتحاد في مهرجان سباق دلما التاريخي تأتي تأكيداً على الاهتمام بالرياضات الحديثة جنباً إلى جنب مع الرياضات التراثية، كما يجسد حرص القيادة الرشيدة على استدامة الرياضات البحرية التراثية والحديثة والتشجيع على ممارستها والترويج لها، وترسيخ قيم التراث ونقله للأجيال من خلال إبراز حياة الأجداد والآباء سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي عزز الوعي بقيمة التراث البحري.

وأضاف إن الجميع لمس التطور المستمر لمهرجان دلما التاريخي عاماً بعد عام بفضل جهود القائمين على الحدث من خلال المبادرات والطرح المبتكر الذي ظهر في التنوع الفريد للفعاليات والمسابقات.

رحلة

من جانبه، قال ماجد عتيق المهيري إن سباق دلما التاريخي يأتي في كل موسم كي يكون التجمع الأكبر للنواخذة والبحارة، وعيداً سنوياً للاحتفال بالإرث الشعبي والرحلة التاريخية من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة، وفي النسخة السابعة نستقبل المنافسة القوية بين المشاركين بتعديلات مهمة من أجل التركيز وبشكل أكبر على عنصر الأمن والسلامة لكل المشاركين.

وحول موعد إقامة السباق، قال المهيري إنه سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، وسيكون هناك اجتماع تنويري للنواخذة في جزيرة دلما قبل السباق من أجل تعريفهم بقوانين ولوائح المنافسة.

حدث

من جهته، قال عبدالله بطي القبيسي: إن المهرجان يتضمن الحدث الأهم في المنطقة وهو «سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، إلى جانب العديد من المسابقات البحرية والشاطئية والرياضية التراثية والحديثة خصص لها ما يزيد عن 400 جائزة بقيمة تبلغ أكثر من 32 مليون درهم، منها سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، وسباق دلما للتجديف الواقف على اللوح، وبطولة دلما لصيد الشعري، وسباقات الدراجات الهوائية والجري والسباحة، وبطولات كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية والكيرم والدومينو، ومسابقات الطبخ والألعاب الشعبية ومسابقات الأطفال التراثية.

مهرجان

وأضاف القبيسي، إنه تم اعتماد عدد من السباقات الرياضية الخاصة بأصحاب الهمم ضمن مسابقات الجري والسباحة والدراجات الهوائية، ومسابقات خاصة بالموهوبين في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو والرسم. وأوضح أن المهرجان يحتضن السوق الشعبي على مساحة 25 ألف متر مربع ويضم أركاناً ومنافذ بيع للأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمواهب من أهل جزيرة دلما إلى جانب أركان وأجنحة الجهات الراعية والداعمة والمشاركة، ويقدم السوق العديد من الفعاليات التراثية المتنوعة وعروض فرق أبوظبي للفنون الشعبية والعديد من المسابقات التراثية والوطنية والثقافية لزوار المهرجان، ويفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساء.

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