خيول الإمارات تخوض تحدي مهرجان «كريفن» اليوم

ينطلق، اليوم على مضمار «نيوماركت» العريق بانجلترا، مهرجان «كريفن»، الذي يقام على مدى يومين، وتتأهب خيول الإمارات للمشاركة في المهرجان للوقوف على مدى استعدادها لسباقات الموسم البريطاني الجديد، خاصة مع اقتراب أولى السباقات الكلاسيكية الأوروبية، سباقي «2000 جينيز الإنجليزي» و«1000 جينيز الإنجليزي» الشهر القادم.

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متجهة في اليوم الأول نحو الشوط الرابع الرئيس «نيل غوين ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، بمشاركة 10 مهرات، تتقدمها «دانس سيكوينس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بريتي كريستال» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس أوسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «جشنج جولد» لسالم راشد بن غدير بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

الشوط الأول

تبدأ المشاركات الإماراتية في الأمسية عبر الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بمشاركة 20 خيلاً أبرزها «سمرقند» لسالم راشد بن غدير بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «فيلدن ستيكس» لمسافة 1800 متر «قوائم»، مشاركة 10 خيول أبرزها «الكوردوبس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «أمورتال نايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب روجر فاريان، «كافيار هايتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أيضاً بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، «ويب كراكر» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هيوز.

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث «إيرل أوف سيفتون ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة»، 10 خيول، أبرزها «اوتومان فليت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «امبيستو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان، «رويال رايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، «هاي رويال» لجابر عبد الله بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر مشاركة «أورورز بيوتي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بويتك دان» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بولسينا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب كيفن ريان.

كما سيشارك «ستورمي ويفز» لجودلفين في الشوط السابع لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

جاهزية تامة

وتحدث المدرب شارلي آبلبي عن جاهزية خيول جودلفين قائلاً: أبلت «دانس سيكوينس» بلاءً حسناً خلال فصل الشتاء، لقد فازت بالفعل على ذات المضمار والمسافة بسباق «أوه سو شارب ستيكس» وتبدو مرشحة للفوز مرة أخرى.

وأضاف: الجواد «اوتومان فليت» قدم عروضاً جيدة في دبي ومنحناه فترة استراحة منذ أن خيب الآمال بعض الشيء في سباق «سنغسبيل ستيكس»، لقد استعاد عافيته مرة أخرى ونعلم بأنه يركض بشكل جيد على هذا المضمار، بعض الليونة في الأرضية لن تضره.

وواصل قائلاً: نشعر بالإرتياح تجاه تحضيرات «الكوردوبس» استعداداً لهذا السباق، ومثل الكثير من الخيول في هذا الوقت من العام، فإننا نأمل في تحديد المستوى الذي نتطلع إليه في الموسم المقبل، لكنه تحسن بشكل جيد من الناحية البدنية منذ فوزه في يناير.

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