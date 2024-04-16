«غوبتا» و«جينغ» بطلا افتتاحية سلسلة الأكاديمية الآسيوية للغولف

هيمن اللاعبان نانتاليا غوبتا، وشيجون جينغ، على ألقاب منافسات الإناث والذكور، في الجولة الافتتاحية من سلسلة «اوبتيماس» التي نظمتها الأكاديمية الآسيوية للمواهب الناشئة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، وأسدل الستار عنها أول من أمس، على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وامتدت منافساتها لثلاثة أيام وسط مشاركة 56 لاعباً ولاعبة من 24 دولة، من ضمنهم 11 من المصنفين ضمن قائمة الاتحاد الدولي للمواهب.

واستطاعت نتاليا إنهاء المنافسات برصيد ضربة تحت المعدل، لتعتلي فئة الفتيات للمرحلة العمرية تحت 23 عاماً، فيما جاءت أفضل نتائج الفتيات للمرحلة السنية تحت 13 عاماً لصالح اللاعبة اورون كيم بإجمالي 21 ضربة فوق المعدل، ولتقبض اللاعبة سوريتبربيا براكسانوبال على صدارة تحت 15 عاماً بإجمالي سبع ضربات فوق المعدل، وذهبت صدارة تحت 18 عاماً لصالح اللاعبة لافانيا كوباتا برصيد أربع ضربات فوق المعدل.وأوضح اللواء متقاعد عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، فيما يخص انطلاق منافسات السلسلة،: «أهداف اتحاد الإمارات للغولف، واضحة في توفير الفرصة والبيئة الصحية للمواهب الناشئة لعرض مواهبهم والارتقاء بهم إلى مستويات أعلى، وجولات هذه السلسلة بالإضافة إلى منافسات وسام الاستحقاق للمواهب ستضمن تحقيق ذلك».

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