ختام النسخة الخامسة من الدورة الرياضية العمالية بدبي

ثمن مجلس دبي الرياضي جهود المشاركين في مختلف الرياضات من الشركات والهيئات والمؤسسات والعمال، الذين تنافسوا للفوز بألقاب بطولات النسخة الخامسة من الدورة الرياضية العمالية، الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، والتي اختتمت منافساتها مؤخراً تحت شعار «إسعادهم هدفنا».

شارك في الدورة 400 عامل وعاملة من 275 شركة، تنافسوا في 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الطريق، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، السباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي، وشهدت الدورة إضافة مميزة هذا العام بمشاركة فرق الإناث من العاملات من مختلف الشركات في رياضتي الريشة الطائرة والكرة الطائرة واليوغا، كما ساهمت العاملات في إدارة وتحكيم تلك البطولات.

وأسفرت نتائج بطولة كرة السلة عن فوز فريق فاز فريق الأحواض الجافة العالمية بلقب البطولة بعد فوزه على فريق إينوك على ملعبه في نزل إينوك بمنطقة القوز في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 44 – 29، وفي بطولة الكريكيت، فاز فريق دلسكو بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق نزل ستار بـ 59 رمية في 5 أشواط، وفي منافسات بطولة السباحة، فاز في سباق 50 متراً من شركة إمريل السباح سوبهيش سوريش في المركز الأول، وفي سباق 100 متر فاز عقيل جايان من شركة إمريل بالمركز الأول، وفي سباق 200 متر فاز أبهيلاش شاجي أنيثا من إمريل بالمركز الأول.

توج عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، وممثل عن مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، الفائزين وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات، وتابع عدد كبير من الجمهور من العمال والأسر المنافسات، وحرصوا على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم أثناء البطولة. وأقيمت منافسات الدورة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

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