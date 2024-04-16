النصر وشباب الأهلي قمة الجولة 19 من دوري المحترفين اليوم

تنطلق اليوم مواجهتان قويتان في الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين، في الأولى يستضيف النصر جاره شباب الأهلي في «الديربي القديم»، الساعة الثامنة ونصف مساءً على استاد آل مكتوم في قمة مواجهات الجولة، وتعد المباراة بروفة قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد أسبوعين.

ويسعى النصر الذي لم يذق طعم الخسارة في مرحلة الإياب لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر والاقتراب أكثر فأكثر من المراكز المتقدمة بعد احتلاله المركز السادس بـ28 نقطة، فيما يتطلع شباب الأهلي صاحب المركز الثاني بـ37 نقطة لتشديد الملاحقة على الوصل المتصدر والحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب.

غياب

ويفتقد النصر 9 لاعبين لأسباب مختلفة يتقدمهم ثلاثي المنتخب الأولمبي المكون من علي عبد العزيز ومايد الطنيجي وعبد الله عباس، وخالد جلال للإيقاف لجمعه 3 بطاقات صفراء، وعبد الله توري للإصابة، فيما يغيب عنه أربعة لاعبين بسبب بنود التعاقد معهم وهم أحمد جشك وحمدان الكمالي وسعود عبد الرزاق وعبد العزيز صنقور.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي مواجهة النصر، بمعنويات عالية بعدما توج قبل أيام بطلاً لدرع السوبر «الإماراتي – القطري» بالفوز على ضيفه الدحيل 2-1، وبرغبة قوية في الخروج بنقاط المباراة، للاستمرار في الضغط على الوصل، مع تواجد الفريق في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، وهو ما أكد عليه ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، بالتشديد على الأهمية الكبيرة للقاء النصر، وعلى أن «فرسان دبي» يسعون من خلال تلك المواجهة، لمواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية، مشيراً إلى أن الفريق في نسق تصاعدي، ويقدم مستويات جيدة، ونجح في تحقيق 8 انتصارات، وتعادل في مباراة واحدة، خلال آخر 9 مواجهات.

وفي اللقاء الثاني، يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة في أبوظبي، فريق الشارقة، ضمن مباريات الجولة ذاتها، إذ يطمح بني ياس إلى تجاوز نتائجه السلبية الأخيرة، حيث يحتل الفريق المركز الـ 10 برصيد 19 نقطة، ويريد تفادي الوقوع تحت ضغط التراجع لمراكز أقل.

فوز

من جهته، يبحث الشارقة عن نغمة الفوز الغائبة خلال 4 جولات على التوالي، عندما يحل ضيفاً في السادسة من مساء اليوم على بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين وهي مواجهة تبدو مهمة لأصحاب الأرض بعد خسارتهم في الدور الأول على ملعب الشارقة 0-5، ويدخل الشارقة المباراة وفي رصيده 29 نقطة في المركز الخامس وابتعد كثيراً عن المنافسة على مراكز المقدمة نتيجة خسارته 9 نقاط على التوالي في آخر 4 جولات ابتداءً من الخسارة من الوصل ثم التعادل مع النصر والعين والإمارات وكان آخر فوز حققه الفريق الشرقاوي في الجولة الأولى للدور الثاني على اتحاد كلباء، ويغيب عن صفوف الفريق في مباراة بني ياس 3 من عناصره الأساسيين هم كايو لوكاس وفراس بالعربي وعثمان كمارا بسبب الإصابة، واستعد الفريق لمواجهة بني ياس بخوض 3 تدريبات بعد راحة قصيرة عقب عودته من الدوحة وخوض مباراة كأس السوبر الإماراتي القطري مع العربي، ويحاول المدرب كوزمين أولاريو تحقيق فوز معنوي في مباراة بني ياس يعيد البريق للفريق لا سيما بعد خسارة الألقاب التي أحرزها الموسم الماضي وزاد عليها خسارته الأخيرة من العربي القطري.

وخاض الشارقة 23 مباراة مع بني ياس في عصر الاحتراف، فاز في 12 منها وخسر 5 لصالح منافسه وتعادل الفريقان في 6 مباريات.

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