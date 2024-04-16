3 رياضات تدشن منافساتها في «الألعاب الخليجية للشباب» اليوم

تنطلق اليوم منافسات 3 رياضات، ضمن فعاليات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» التي تستضيفها الإمارات، وانطلقت منافساتها، اعتباراً من أمس، وتستمر حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وتتضمن منافسات اليوم انطلاق مسابقات رياضة الشراع، والتي تستمر حتى 21 أبريل الجاري، على كاسر الأمواج بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بـ 12 سباقاً في فئات قوارب الأوبتمست، وألكا 4، وألكا 6، بمشاركة 48 رياضياً ورياضية تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 18 سنة.

منافسات

كما تنطلق أيضاً منافسات ألعاب القوى التي تستمر حتى 19 أبريل الجاري، بنادي ضباط شرطة دبي، وخلال الفترة نفسها تقام أيضاً منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، ضمن الرياضات البارالمبية بنادي ضباط شرطة دبي. في حين تستكمل منافسات التايكواندو، التي انطلقت أمس الثلاثاء، في صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

ومراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة وحرصاً على سلامة جميع المشاركين؛ أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» عن تأجيل مباريات كرة القدم المقامة في أبوظبي، التي كان مقرر انطلاقتها أمس، بين كل من منتخب الإمارات ونظيره العُماني، والمنتخب البحريني ونظيره الكويتي، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً، كما تقرر كذلك تأجيل تتويج الفائزين بمنافسات التايكواندو بالدورة والمقامة بإمارة الفجيرة إلى اليوم.

جاهزية

على جانب آخر، أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، جاهزية 24 لاعباً ولاعبة للمشاركة في منافسات النسخة الأولى من الدورة، حيث تنطلق منافسات اللعبة، خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل الجاري بصالة مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة.

وأكدت نورة حسن الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، على جاهزية المنتخب للمشاركة في الحدث الرياضي الأبرز على مستوى دول الخليج العربي.

وأعربت نورة الجسمي عن أملها في تحقيق لاعبي ولاعبات الإمارات النتائج المنتظرة والتتويج بالميداليات الذهبية، والاستفادة من إقامة الدورة في نسختها الأولى على ملاعب الإمارات، وكذلك الاستفادة من الحضور الجماهيري الذي سيقف خلف المنتخبات الإماراتية في مختلف الألعاب.

فكرة

من جانبها، استكملت اللجنة الفنية لمنافسات كرة السلة 3×3، في الدورة تجهيزات انطلاق المسابقة يومي 27 و28 أبريل الجاري على صالة نادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة.

وقال حمدان سعيد الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة، رئيس لجنة 3×3، إن إقامة التنافس بين شباب وفتيات الخليج في هذه المرحلة السنية، فكرة «رائعة»، وقال: «نقدم الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على استضافة البطولة، وكذلك على الفكرة في حد ذاتها، وأنه عندما تم إبلاغنا بإقامة مسابقة لهذه اللعبة، قام اتحاد السلة باتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها أن نقدم مستوى تنظيمياً يتناسب مع قدراتنا في هذا المجال».

اختيار

كما أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة اختيار 19 لاعباً في قائمة المنتخب الوطني الذي سيخوض المنافسات، حيث تنطلق المنافسات على مدار يومي 23 و24 أبريل الجاري على صالة مبادلة أرينا بأبوظبي. كذلك أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة تشكيل اللجان الفنية العاملة في مسابقة كرة الطائرة، بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، والتي تقام منافساتها بصالة نادي النصر الرياضي بدبي، خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري. في حين، عقد الجهاز الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج اجتماعاً مع لاعبي ولاعبات المنتخب الذين يمثلون منتخب الإمارات في الدورة، وذلك على هامش ختام بطولة دوري المراحل السنية، والذي أقيم بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة. وتنطلق منافسات الشطرنج بالدورة، خلال الفترة من 18 إلى 22 أبريل الجاري، بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

قرعة

على جانب آخر، تجري اليوم قرعة بطولة كرة اليد ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، وذلك بفندق ماربيلا الشارقة مقر إقامة أعضاء اللجنة الفنية بالبطولة، والحكام والمراقبين، ويحضر القرعة أعضاء اللجنة الفنية وممثلو المنتخبات المشاركة، على أن يقام الاجتماع الفني للبطولة غداً الخميس بفندق سنترو الشارقة، وتقام منافسات البطولة بصالة نادي البطائح بمشاركة 6 منتخبات خليجية بعد غد الجمعة.

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