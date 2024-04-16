العين والهلال.. قمة خليجية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الليلة

يستقبل فريق العين شقيقه الهلال السعودي على ملعب إستاد هزاع بن زايد في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء في قمة خليجية مثيرة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وهي المباراة التي تم تأجيلها من أمس إلى اليوم بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ويضع الشارع الرياضي الإماراتي آمالاً عريضة على العين ممثله الأوحد في هذه النسخة من البطولة القارية أملاً في بلوغ النهائي، ومن ثم تكرار سيناريو الفوز باللقب الذي كان حصل عليه في وقت سابق من عام 2003، وذلك برغم تراجع المستوى الفني للفريق البنفسجي خلال الفترة الأخيرة بالمسابقات المحلية.

وعمد مدرب العين خلال الحصة التدريبية الرئيسة إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي شابت أداء الفريق في المباريات السابقة، خصوصاً في الدفاع والوسط، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة مباراة الليلة، والتي يدخلها بصفوف مكتملة بعد عودة مهاجمه التوغولى لابا كودجو، الذي كان غاب عن مباراتي ربع النهائي أمام النصر السعودي، كما عاد أيضاً المغربي سفيان رحيمي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة النصر بالدوري.

بالمقابل، أجرى الهلال السعودي تدريبه الرئيس على ملعب المباراة أمس حسب لوائح المسابقة، وحسب وسائل إعلام سعودية سيغيب عن صفوف الفريق الأزرق اليوم لاعبه ناصر الدوسري، بداعي الإصابة التي لحقت به خلال مباراة نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والذي انتهى بفوز الهلال 4 - 1 أمام اتحاد جدة.

مشوار

تأهل الزعيم العيناوي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا من بوابة النصر السعودي بتغلبه عليه بركلات الترجيح 3 -1، بعدما تعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بربع النهائي 4-4، بينما صعد الهلال إلى هذا الدور على حساب على شقيقه اتحاد جدة بالفوز عليه بأربعة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي.

ويملك الفريقان سجلاً مميزاً في البطولة القارية بنظامها الحالي، إذ سبق للعين أن تأهل إلى نصف النهائي في 4 نسخ تأهل منها إلى النهائي 3 مرات وفاز باللقب مرة عام 2003 بينما حل وصيفاً عامي 2005 و2016، وبدوره تأهل الهلال إلى النهائي في 5 نسخ، وفاز باللقب عامي 2019، و2021، وحل وصيفاً أعوام 2014، و2017، و2022. وتتعادل كفة الفريقين في مرات الفوز بواقع 6 انتصارات لكل منهما، بينما حضر التعادل بينهما في مناسبتين خلال 14 مواجهة بالمسابقة القارية، وعلى ملعب إستاد هزاع بن زايد واجه العين الأندية السعودية آسيوياً 12 مباراة فاز في 6 وتعادل 4 وخسر 2 أمام الهلال عام 2019 والنصر عام 2020.

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