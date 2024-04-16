هجن أصحاب السمو الشيوخ تدشن مشوارها في ختامي الوثبة 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ والخاصة بفئة اللقايا ضمن منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتشهد إقامة 28 شوطاً، بواقع 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و8 أشواط في الفترة المسائية،
وتتجه الأنظار إلى الشوطين الرئيسيين علي رموز اللقايا الأبكار والقعدان المفتوح، ويحصل الفائز بلقب شوط الأبكار على كأس، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بينما يحصل الفائز بشوط القعدان على الرمز بندقية إضافة إلى 800 ألف درهم. وكانت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان قد قررت تأجيل منافسات سن الإيذاع الخاصة بهجن الجماعة، والتي كانت مقررة أمس بسبب الأحوال الجوية وإقامتها يوم الجمعة المقبل.
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