هجن أصحاب السمو الشيوخ تدشن مشوارها في ختامي الوثبة 2024

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ والخاصة بفئة اللقايا ضمن منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتشهد إقامة 28 شوطاً، بواقع 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و8 أشواط في الفترة المسائية،

وتتجه الأنظار إلى الشوطين الرئيسيين علي رموز اللقايا الأبكار والقعدان المفتوح، ويحصل الفائز بلقب شوط الأبكار على كأس، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بينما يحصل الفائز بشوط القعدان على الرمز بندقية إضافة إلى 800 ألف درهم. وكانت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان قد قررت تأجيل منافسات سن الإيذاع الخاصة بهجن الجماعة، والتي كانت مقررة أمس بسبب الأحوال الجوية وإقامتها يوم الجمعة المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز