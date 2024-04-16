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«الأولمبي» يخسر ضربة البداية الآسيوية أمام كوريا الجنوبية

4/16/2024 7:19:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي أمام نظيره المنتخب الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل، وسجله لي يونغ جون في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة التي جرت على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، وتشارك المنتخبان الكوري والياباني، المركز الأول بـ 3 نقاط لكل منهما، بعدما فاز منتخب اليابان أيضاً، على منتخب الصين بهدف وحيد سجله كوريو ماتسوكي في الدقيقة 8 من عمر اللقاء الذي جرى على ملعب إستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

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