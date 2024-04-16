«الأولمبي» يخسر ضربة البداية الآسيوية أمام كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
خسر منتخبنا الوطني الأولمبي أمام نظيره المنتخب الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل، وسجله لي يونغ جون في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة التي جرت على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، وتشارك المنتخبان الكوري والياباني، المركز الأول بـ 3 نقاط لكل منهما، بعدما فاز منتخب اليابان أيضاً، على منتخب الصين بهدف وحيد سجله كوريو ماتسوكي في الدقيقة 8 من عمر اللقاء الذي جرى على ملعب إستاد جاسم بن حمد في الدوحة.
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