ليلة الحسم.. مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد وأرسنال ينتظر بايرن ميونيخ

تستكمل اليوم مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإقامة آخر مباراتين في إياب هذا الدور، حيث يستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد، في حين يحل أرسنال ضيفاً على بايرن ميونيخ.

وفي المباراة الأولى، ستكون المواجهة حاسمة بين مانشستر سيتي، حامل اللقب، وريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب هذه البطولة «14 لقباً» على ملعب «الاتحاد» في مدينة مانشستر، خصوصاً أن لقاء الذهاب انتهي بينهما بالتعادل 3-3 على ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد.

وتعد المواجهة بين الفريقين شبه متكررة في المواسم الأخيرة، في الأدوار الإقصائية، وكانت آخر مواجهة جمعت بينهما على ملعب «الاتحاد»، الموسم الماضي، في إياب الدور نصف النهائي وانتهت بفوز عريض للمان سيتي برباعية نظيفة.

وتظل كل النتائج واردة لحسم الفريق المتأهل إلى نصف النهائي، في ظل نتيجة التعادل التي شهدتها مباراة الذهاب، بما فيها اللجوء إلى شوطين إضافيين، أو الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وفي المباراة الثانية، لن تختلف حسابات التأهل كثيراً بين فريقي بايرن ميونيخ وأرسنال في المواجهة التي تجمع بينهما على استاد «إليانز أرينا» بميونيخ، في ظل تعادلهما ذهاباً على ملعب «الإمارات» 2-2، حيث يأمل كل فريق في خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي في ظل تساوي حظوظهما.

وتشير آخر مواجهة جمعت بين الفريقين على استاد «إليانز أرينا» إلى فوز كبير حققه بايرن بنتيجة 5 - 1 في ذهاب دور الـ16 لنفس البطولة القارية موسم 2016 - 2017.

ويسعى بايرين ميونيخ إلى محاولة تجاوز هذه المباراة والتأهل إلى الدور نصف النهائي وإنقاذ موسمه بعد خسارته للقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 موسماً متتالياً، لمصلحة باير ليفركوزن الذي حقق اللقب الأول في تاريخه، وكذلك خروجه مبكراً من بطولة كأس ألمانيا.

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