شطرنج الفجيرة بطل دوري الناشئين للموسم الجاري

أضاف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاته الرياضية، وذلك بعد فوزه ببطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة والمركز الثالث في دوري البراعم تحت 10 سنوات، والتي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بمشاركة جميع الأندية الشطرنجية في الدولة.

وحقق فريق النادي بطولة الدوري تحت 14 سنة بعد حصوله على 13 نقطة بواقع فوزه في جميع الجولات وتعادل واحد ومن دون أي خسارة، أما فريق تحت 10 سنوات فقد حصل على 6 نقاط مقابل فوزين وخسارتين وحل ثالثاً. وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذه الإنجازات تعكس الخطة الاستراتيجية للنادي بتعزيز وتطوير المواهب ونشر ثقافة الشطرنج.

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