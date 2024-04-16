في حب المنازل

الذين يحبون البيوت، ويرون أن أجمل أوقاتهم هي تلك التي يقضونها فيها، سواء كانوا بمفردهم مستمتعين بوحدتهم، أو بصحبة أسرهم وأصدقائهم، هؤلاء وأنا واحدة منهم، يسعون دوماً لتأمين منازلهم ويشعرون بحزن كبير عندما تتعرض بيوتهم لأي نوع من التخريب أو الدمار أو الفقد. إن أقسى ما يمكن أن يمر بهؤلاء الذين يحبون ويثمنون قيمة البيت أن يفقدوه لأي سبب من الأسباب.

لوالدتي علاقة حساسة وحميمة ببيتنا الذي شهد إقامتنا فيه سنوات طويلة، هو ليس المنزل الأول، ولا حتى الثاني، ونحن قد تنقلنا بين بيوت عديدة قد استقر بنا الحال في منزلنا الحالي، لكن البيت الذي ارتبطت به كثيراً، والذي يحملها الحنين إليه فتذهب لتتفقده بين فترة وأخرى، وتقضي فيه أياماً هو البيت الذي شهد طفولة إخوتي وشبابهم وتخرجنا من الجامعات وزواج بعضهم بل وسكنهم فيه، هو البيت الذي شهد زواج أول الأبناء، وولادة أول الأحفاد، وهو البيت الذي توفي فيه والدي وتراكمت في جنباته كل الذكريات.

إنه بيت العائلة فعلاً، بيتنا الذي يذكرني بأغنية فايزة أحمد الشهيرة (بيت العز يا بيتنا) والتي تقول فيها:

بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا

لها خضره وضليلة، بترفرف على العيلة

لا توجد شجرة عنب على مدخل بيتنا بالتأكيد، لكن والدتي زرعت على مدخل البيت شجرة مانجو هندية تحولت بعد عدة سنوات لشجرة ضخمة ومثمرة، يأتي بعض الهنود ليقطفوا ثمارها الخضراء لاستخدامها في بعض أطباقهم، وحين يقولون لأمي تقول رحم الله امرأً زرع شجرة فانتفع الناس بظلها وثمرها، هذا البيت الذي غادرناه منذ 18 عاماً لا يزال يسكن قلب والدتي ويهيج حنينها، وأنا أشبه أمي في خصلة الحنين للبيت.

أحب البيوت الواسعة، الفسيحة، البيضاء، ذات النوافذ الكبيرة، لأنها تملأ البيت بالضوء وتمنحه الاتساع الذي يمنحني الكثير من الهدوء والراحة، لذلك لا يمكنني الحياة في بيوت ضيقة، ولا بيوت ينعدم فيها الزرع، ولقد أورثتني أمي حب الزراعة، حتى أنني لو تخيلت لوالدتي وظيفة في حياة سابقة لقلت بأنها كانت صاحبة مشتل تبيع فيه الورود والنباتات!