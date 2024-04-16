«رد الرد» الإسرائيلي؟؟

هناك تفكير واحتمال قوي للغاية أن يتركز الرد الإسرائيلي في المجال الإلكتروني

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن هناك رداً على العملية الإيرانية التي تمت يوم السبت الماضي.

لم يحدد رئيس الأركان طبيعة الرد أو توقيته أو حجمه.

بالمقابل تسرب عن اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي الذي اجتمع مطولاً أمس الأول أنه قد تم بحث «خطة الرد» وتحديد وانتقاء الأهداف الإيرانية وتواعد الاشتباك معها.

وتسرب أيضاً أن هناك «حرصاً» إسرائيلياً على عدم المساس بأهداف مدنية كما فعلت إيران في هجوم يوم السبت الماضي.

وعلم أن هناك رغبة عند نتنياهو أن يذيق الإيرانيين ساعات، بل أياماً من القلق والتوتر حول حجم وموعد ومكان الضربة كما عايشها الشعب الإسرائيلي طوال الأسبوع الماضي بعد عملية القنصلية الإيرانية في دمشق تحت مفهوم «دعهم يتألمون ويتوترون كما تألمنا الأسبوع الماضي».

الرسالة الأمريكية إلى إيران عبر سفارة سويسرا في طهران الراعية للمصالح الأمريكية في إيران «الرجاء ضبط النفس وعدم الاستدراج في اتخاذ مواقف تؤدي إلى انفلات الأمور».

والرسالة الأمريكية المباشرة من بايدن إلى نتنياهو هي:

1. نحن معكم في تأمين الدفاع عنكم بكل الوسائل والإمكانيات لكننا لن نقاتل الإيرانيين مباشرة.

2. الرجاء التروي وضبط النفس.

3. حسب التأكيدات الإيرانية لواشنطن عبر وسطاء فإن طهران لا تسعى إلى جولة أخرى من العمليات العسكرية وتفضل إغلاق الملف عند هذا الحد».

وتعود الرسالة الإيرانية تقول، ولكن «إن عادت إسرائيل عدنا وهذه المرة سوف نستخدم أسلحة جديدة أكثر دماراً وكفاءة لم نستخدمها يوم السبت الماضي».

هناك تفكير واحتمال قوي للغاية أن يتركز الرد الإسرائيلي في المجال الإلكتروني بمعنى أن يؤدي إلى إحداث أضرار وشلل كبرى لمراكز مهمة واستراتيجية لإيران بحيث تكون رسالة إسرائيلية مؤلمة وقوية.

وفي هذا المجال فإن إسرائيل لديها إمكانيات فعالة ومتقدمة للغاية يمكنها من إحداث اختراقات مدمرة لشبكة الإدارة والسيطرة المركزية في إيران.

ولا ننسى أن إسرائيل لديها سلاح نادر اسمه الفيلة المغناطيسية الكهربائية وهي قادرة على إعادة أي دولة الكترونياً للعصر الحجري!