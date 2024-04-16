وقد تلتقي مصالح الأهداف المتناقضة

يشدّد التحالف الغربي المساند لإسرائيل أنّ النجاح في صدّ الهجوم الإيراني هو «نصر استراتيجي»

بات من الواضح أنّ بنيامين نتانياهو تحصّل على الضوء الأخضر من الولايات المتّحدة لتنفيذ ردّ عسكري ضدّ إيران، فقد تواترت التصريحات الأمريكية المعلنة عن عدم مشاركتها في هجوم محتمل على إيران، لكنّها «ملتزمة مطلقاً بالدفاع عن إسرائيل».

وتشير المعلومات إلى أنّ التحضيرات جارية لتنفيذ الهجوم رغم إعلان إيران أنّ «ردّها على أيّ هجوم على أراضيها سيكون فورياً وشديداً».

ويعتبر الجانب الإيراني أنّ الهجوم الواسع وغير المسبوق، الذي نفّذته ضدّ إسرائيل يوم 14 أبريل الجاري يندرج في إطار «حقّ الردّ» على الهجوم الإسرائيلي مفتتح هذا الشهر ضدّ منشأة دبلوماسية إيرانية في سوريا، وأدّى إلى مقتل كوادر من الحرس الثوري الإيراني.

وتقول الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل إنّ الهجوم الإيراني فشل في تحقيق أهدافه، ويشدّد التحالف الغربي المساند لإسرائيل أنّ النجاح في صدّ الهجوم الإيراني هو «نصر استراتيجي» يعفي إسرائيل من ردّ «انتقامي تصرّ عليه وقد يُدخل المنطقة في أتون حرب لا يرغب فيها أيّ طرف، لكنّ الداخل الإسرائيلي يدفع باتّجاه القيام بردّ عسكري يمكّن الدولة العبرية من المحافظة على تفوّقها الردعي، ويضمن عدم تعرّضها لهجمات أخرى.

ويدور جدل في إسرائيل حول مدى هذا الردّ العسكري بين «معاقبة صارمة» قد تسبّب ردود فعل إيرانية تفتح باب الحرب الشاملة في المنطقة، والردّ الاستعراضي على شاكلة الهجوم الإيراني ليوم 14 أبريل بما لا يؤدّي إلى توسيع نطاق النزاع ويشعل فتيل حرب ستكون لها تداعيات مدّمرة على التجارة العالمية وعلى اقتصاديات دول العالم.

الردّ الإسرائيلي هو إذاً مؤكّد ومسألة وقت حسب بعض الملاحظين وهو يراوح بين «الهجوم الموجع» والمحافظة على حالة «الحرب الباردة»، بمعنى القيام بهجوم لحفظ ماء الوجه واستغلال الفرصة التي أتاحها الهجوم الإيراني لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من أجل مواصلة الضغط الدبلوماسي وتوسيع التحالف ضدّ إيران في المنطقة الذي أضعفه جدّاً العدوان الغاشم على غزّة والضفة الغربية، والذي لن يكون ممكناً في ضوء استمرار العدوان على الأراضي الفلسطينية والقبول بحلّ الدولتين على أساس الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، ومن ناحية أخرى تقوية التحالف التاريخي مع الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وباقي كتلة الغرب الليبرالي، وهذا المسار لن يكون ممكن التحقيق كما أسلفنا إلّا بإغلاق ملفّ العدوان على غزّة والضفة الغربية والقبول بوقف فوري ودائم لإطلاق النار بما يتيح تدفّق المعونات الصحية والغذائية ويفتح أفقاً سياسياً للمسألة الفلسطينية في إطار قرارات الشرعية الدولية على جورها في حقّ الفلسطينيين.

إنّ الحسّ السليم يفرض هكذا تمشّ، ولكنّ نتانياهو الذي «هو من جهة، رهين وزرائه المتطرفين الذين يدفعون نحو حرب مع إيران في محيط إقليمي ودولي معقّد لحماية تحالفهم المتطرّف» كما عبّر عن ذلك رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، ومن جهة أخرى فإنّ مواصلة الحرب بكلّ أشكالها يسهّل على نتانياهو الاستمرار في الحُكم وتفادي المحاسبة.

إنّ نصائح التحالف الغربي لنتانياهو لا يُعتقد أنّ دوافعها إنسانية أو سلمية بالضرورة، ولكنّ المصلحة الاستراتيجية لدولة إسرائيل تقتضي ذلك، وهو ما لا يستطيع نتانياهو وتحالفه الحاكم استيعابه، ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نعت سياسته بـ«الغبية»، ولكن ما لم تقدّره الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يبدو، هو تلك الرغبة المحمومة التي تتملّك نتانياهو من أجل فرض أمر واقع ملغوم وجرّ حلفائه إلى حرب مدمّرة بقطع النظر عن تداعياتها على مصالح هذه الدول، لأنّ المهمّ والأهمّ في منظوره إنقاذ نفسه.

ومثلما أنّ ورقة الحرب هي مصيرية بالنسبة لنتانياهو لتماسك حكومته واستمرار حُكمه فإنّ الأزمة مع إسرائيل هي مهمّة لإيران لجهة خلق الشروط اللازمة لاستمرار التوتّر في المنطقة وداخل الدول العربية بما يستحيل معه تحقيق أيّ اختراق فعلي نحو سلام دائم وعادل في المنطقة يضمن بعض الحقّ الشرعي والتاريخي للفلسطينيين، ويفتح باباً حقيقياً لزوال دولة لا تنتعش إلّا في مناخات الحروب، إنّ مصالح «الأعداء» قد تلتقي وإن اختلفت الأهداف.