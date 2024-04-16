حكومة خراب إسرائيل!

من أهم الأقنعة التي كشفت عنها حرب غزة اثنان، الأول قناع إسرائيل الديمقراطية

والثاني معاداة السامية . وهما ما استطاعت إسرائيل إقناع الغرب بهما طيلة 75 عاماً فيما الواقع عكس ذلك تماماً.

بعد السابع من أكتوبر أصبح كل العرب الفلسطينيين في الداخل، مشبوهين في الوعي الاسرائيلي. ذلك بفعل اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو ممثلاً ببن غفير وسموتريتش والذي يتحكم، أي اليمين، بأهم وزارتين وهما الأمن الداخلي والشرطة للأول والمالية للثاني. والأهم بمصير نتنياهو بصفته رئيساً للحكومة. وكم من مرة هدداه بالانسحاب من الحكومة إذا رضخ لمطالب «حماس» وأوقف الحرب على غزة. ما يعني سقوطه وذهابه إلى السجن بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة ضده بتهم الفساد والرشوة.

تقول صحيفة «هآرتس» في افتتاحية لها إن الثقة بين الطرفين تضررت عميقاً منذ 7 أكتوبر واستمرار حرب غزة. وتكشف دراسة لمركز «اكورد» في الجامعة العبرية عن انخفاض واضح في استعداد اليهود للعمل مع العرب ذوي التعليم الأكاديمي وتفضيل عمل العرب بمنظمات فيها أغلبية عربية.

وتفسر الصحيفة ذلك بأنه انعزالية تنبئ بمستقبل مظلم للمجتمع كله وستمس الاقتصاد الإسرائيلي، والأكثر من هذا ستكون النتيجة ضربة قاصمة لحصانة إسرائيل الاجتماعية والمدنية. فالعرب يشعرون بانعدام الأمن الشخصي فهم مظلومون مضطهدون ويخافون التعبير عن آرائهم علناً ويمتنعون عن التحدث بلغتهم الأم خشية إثارة الانتباه.

تشير «هآرتس» إلى

أن إقصاء المواطنين العرب، الذين يشكلون خمس السكان، يؤكد هشاشة الديمقراطية الإسرائيلية. وتعتبر أن هذا هو الاختبار الصعب للديمقراطية وليس هناك فرصة أخرى لإصلاح الوضع وأن الشراكة بين اليهود والعرب هي السور الواقي قبل التدمير النهائي للديمقراطية في الدولة التي تتصدرها حكومة الخراب ، حسب تعبير الصحيفة الإسرائيلية.

المؤرخ والأكاديمي الاسرائيلي ايلان بابيه المدرس في جامعة اكسيتر البريطانية يقول إن ثمة صراعاً سيستمر بين دولة يهوذا

التي تريد أن تكون إسرائيل أكثر تديناً وتعصباً وبين دولة تل أبيب أي الإسرائيليين الأكثر علمانية التي يعتبرها البعض أكثر ديمقراطية. لكنهما كلتاهما ليستا ديمقراطيتين عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. ويرى بابيه أن الحل دولة ديمقراطية حقيقية من البحر إلى النهر.

هذا عن علاقة اليهود بالعرب، فماذا عن علاقة اليهود باليهود؟

ربما أسوأ، حسب البعض،

فاليهود المتدينون «الحريديم» يواصلون مظاهراتهم المناوئة لتجنيدهم في الجيش باعتبارهم متفرغين للدين وتنفق الدولة على مدارسهم من دون أن يقدموا إنتاجاً ومساهمة في الاقتصاد،

وهو ما يرفضه العلمانيون في ظل حاجة الجيش لجنود مع استمرار حرب غزة أكثر من ستة أشهر.

نتنياهو الذي يلعب على كل الحبال يحاول أن يرضي المتطرفين ويستمع للعسكر والمعتدلين في الوقت نفسه، فتارة يعرض تقليص سن التجنيد للحريديم وتارة يتجاهل قرار المحكمة العليا بتجنيدهم، لكنه لن يستطيع الكذب على الكل كل الوقت. خاصة أن حاخام الحريديم هدد بأنه وطائفته سيغادرون

اسرائيل إذا أجبروا على التجنيد. ما يعني سقوط حجر آخر من المكون الإسرائيلي ضمن ما تؤول إليه إسرائيل من تفكيك الفسيفساء الغريبة غير المتجانسة التي قامت عليها

الدولة .

أما حكاية معاداة السامية فهي القناع الآخر الذي كشفت عنه حرب غزة ولم تعد تنطلي على كثير من الشعوب الأمريكية والأوروبية خاصة فئة الشباب. فقد بهت لون الكارت الأحمر الذي دأبت إسرائيل على رفعه في وجه كل من ينتقد سياستها وجرائم الإبادة التي تقوم بها في غزة.

هنا قائمة بمن اتهمتهم حكومة نتنياهو بمعاداة السامية لمجرد انتقادهم لجرائمه التي طالت أكثر من مئة ألف من القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين:

وكثيرون على سبيل الابتزاز على مدى 75 سنة هي عمر الدولة ، أبرزهم المفكر الفرنسي روجيه غارودي، الممثل العالمي ميل جبسون كين ليفنغستون، مارلون براندو «العراب»، الأب الفرنسي بيير وغيرهم ممن يقولون أو حتى يلمحون للحقيقة التي سعت إسرائيل لطمسها وجاءت حرب غزة لتزيل عنها غبار الدعاية الإسرائيلية والقادم أخطر.