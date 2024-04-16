قنابل لم تنفجر زنتها 450 كلغ داخل مدارس في غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء أنها عثرت على قنابل لم تنفجر تبلغ زنتها 450 كلغ داخل مدارس، وذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت الاونروا في بيان إن وكالات للامم المتحدة قامت ب"مهمة تقييم" في خان يونس بعد انسحاب الجنود الإسرائيليين في السابع من ابريل.

واضافت أن الفرق الأممية واجهت "عوائق كبيرة حالت دون عملها في شكل آمن بسبب وجود ذخائر وعبوات لم تنفجر، وخصوصا قنابل بزنة 450 كلغ داخل مدارس وعلى طرق".

وذكرت الوكالة بأن "آلاف النازحين يحتاجون الى مجموعة واسعة من المساعدات الحيوية، وخصوصا على صعيد الصحة والمياه والنظافة الشخصية والغذاء".

وكانت الأمم المتحدة قد اعلنت في وقت سابق في ابريل أن "تنظيف قطاع غزة من الذخائر والعبوات غير المنفجرة سيتطلب ملايين الدولارات وأعواما عدة".





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز