موسكو: أوكرانيا حاولت مهاجمة روسيا بمنطاد

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن أوكرانيا حاولت تنفيذ هجوم على أراضي روسيا باستخدام منطاد هوائي فوق مقاطعة كورسك، وتصدت له منظومات الدفاع الجوي وتم تدميره، فيما تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من تدمير 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، بينما قتل 6 على الأقل في أوكرانيا جراء هجمات روسية على الشرق والجنوب.

وجاء في بيان الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة من قبل كييف لتنفيذ هجوم باستخدام منطاد صغير على منشآت في أراضي روسيا. تم تدمير المنطاد الأوكراني من قبل منظومات الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة كورسك.

كما أكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

قال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن القوات الروسية أسقطت 83 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة خيرسون.

إلى ذلك، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون أولكسندر بروكودين، أن الجيش الروسي قصف 15 منطقة مأهولة بالسكان في الإقليم في آخر 24 ساعة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة.

كما قتل شخصان على الأقل في غارة جوية روسية على قرية لوكيانتسي في منطقة خاركيف بشرقي أوكرانيا، مما رفع عدد القتلى إلى ستة على الأقل، حيث استهدفت قوات الكرملين الشرق.

وأصيب أربعة أشخاص آخرين في الهجوم، حسبما قال المسؤول العسكري الإقليمي أوليه سينيهوبوف على تليجرام. وذكرت تقارير أولية غير مؤكدة أن القنبلة الموجهة أصابت مبنى مدرسة.

وإلى الجنوب، قصفت الوحدات الروسية مدينة سلوفيانسك، وفقاً لوسائل الإعلام الأوكرانية. ولحقت أضرار جسيمة بمبنيين سكنيين متعددي الطوابق بسبب ارتطام صاروخ جروم قصير المدى.

من جهة أخرى أعلنت أوكرانيا أمس أنها حددت هويات نحو 37 ألف مدني وجندي مفقودين منذ بدء الهجوم الروسي.

وقال مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس في منشور على فيسبوك إن «نحو 37 ألف شخص مفقودون من أطفال ومدنيين وعسكريين»، بحسب إحصاء جديد.

وشدد على أن «هذه الأرقام يمكن أن تكون أكبر بكثير» إذ إن التعداد ما زال جارياً.

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