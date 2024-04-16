لماذا لم تنجح مبادرات إنهاء الحرب في السودان؟

عام مر على الحرب المستعرة في السودان، والتي توشك البلاد أن تتحول معها إلى «أكبر أزمة إنسانية في العالم» بحسب وصف المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في ظل تراكم المعضلات التي تثقل كاهل السودانيين، بما تسبب في نزوح أكثر من 8.5 ملايين شخص من منازلهم، وبما يشكل أكبر أزمة نزوح في العالم.

وعلى مدار عامٍ كامل عانى فيه السودان ويلات الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، بزغت عديد من محاولات الوساطة الإقليمية والدولية، لحسم تلك الحرب التي لا تقتصر تداعياتها على الداخل السوداني فحسب، إنما تلقي بمزيدٍ من التهديدات الأمنية خارج الإقليم عموماً، وهو ما أبرزه فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، عندما تحدث عن أن اللاجئين السودانيين قد يتوجهون إلى أوروبا في حالة عدم توفير مساعدات إنسانية كافية للسكان في البلد الذي تمزقه الحرب.

امتداد المخاوف

امتداد المخاوف لتأثيرات أزمة السودان كان محركاً لعديد من تلك الجهود، سواء على المستوى الأفريقي أو كذلك على المستوى الدولي، والتي كان أحدثها المؤتمر الدولي حول السودان في باريس، ومطالبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أطراف الأزمة بالعودة إلى طاولة الحوار في جدة، من أجل إيجاد مخرج يُنهي تلك الحرب. وشددت على أن «الوضع يجب أن يتغير الآن» .

تعدد المساعي

ورغم تعدد مساعي الوساطة من اتفاق جدة في مايو 2023 ومروراً بوساطة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق القارة الأفريقية (إيغاد) ومبادرات دول أفريقية أخرى، إلا أن أياً منها لم يكتب له النجاح في إنهاء الحرب بشكل عملي وإسكات البنادق.

ويشدد مراقبون على أهمية توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف السودانية المختلفة من أجل إنجاح تلك الوساطات، وهو ما أشار إليه نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، والذي أبرز مبادرات مصرية مختلفة من أجل وضع سيناريوهات لإنهاء الصراع الدائر، معتبراً أن توافر الإرادة السياسية للأطراف المختلفة يمثل مفتاح حل الأزمة.

وفي تصريحات خاصة لـ «البيان»، قال خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، إنه بعد مرور عام على الحرب في السودان «بدا أننا ما زلنا واقفين عند نقطة الصفر وأمام حائط صلد من التحديات.. فشلت حتى الآن كل مساعي السلام والوساطات الدولية؛ لأسباب مختلفة، منها أحياناً غياب الثقة، أو هكذا بدا لطرفي الصراع أو أحدهما، وأيضاً وفي معظم الأحوال فضل الجميع مصلحته على مصلحة الوطن والشعب».

واستطرد: من أسباب الفشل، ربما منذ العام 2019 هو ضعف القوى المدنية وتشتتها وسطحية بعضها أو عدم الثقة في وطنية بعضها.. وبالتالي عملت بعض هذه القوى على إيجاد مكتسبات ومصالح خاصة بأفرادها ولو على حساب السودان الوطن.. ومن أسباب الفشل في التوافق ووقف الحرب أيضاً محاولة أطراف كالإخوان للعودة إلى المشهد أياً ما كانت الطريقة». وشدد على أن استمرار الحرب مع تخطي حاجز السنة الأولى يضاعف حجم الأزمة الإنسانية للسكان في السودان، ويزيد من فرص استمرار غربة الفارين من الحرب خارج السودان، وصعوبة عودة النازحين داخل السودان إلى موطنهم.

ويدفع استمرار الحرب إلى الخطر الأكبر المحتمل والمرجح أحياناً من اتساع دائرة الحرب بدخول أطراف جديدة من قبائل وعشائر السودان وامتداد الاقتتال جغرافيا إلى ولايات كانت مستقرة نسبياً بالمقارنة بالولايات المركزية والغربية.. وتدفع كل هذه الظروف إلى احتمالية التقسيم الجغرافي للسودان، بحسب زهدي.

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