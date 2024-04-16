وفاة مواطن انجرفت مركبته في وادي اصفني برأس الخيمة

توفي مواطن في العقد السابع من عمره اليوم – الثلاثاء – إثر انجراف مركبته التي كان يستقلها بعد دخوله وادي اصفني الواقع ضمن حزام المناطق الجنوبية في رأس الخيمة.

وأعربت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن خالص العزاء

والمواساة لأسرة الفقيد سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وأشارت شرطة رأس الخيمة إلى أن الحادثة المؤسفة وقعت عندما حاول المواطن دخول الوادي بمركبته بالرغم من قوة جريان المياه وارتفاع منسوبها الناجم عن تواصل تساقط مياه الأمطار الغزيرة منذ ساعات الفجر الباكر على مختلف إمارات الدولة.

وأضافت أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه الفرق المختصة للمكان وانتشال جثمان المواطن السبعيني وتسليمه لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وأهابت شرطة رأس الخيمة بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة مع أهمية الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وعدم المجازفة بأي شكل من الأشكال بالدخول إليها، وذلك حفاظا على سلامتهم في ظل استمرار الحالة الجوية المطيرة التي تشهدها معظم مناطق الدولة.

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