إلزام شركة برد فارق أسعار الكهرباء إلى عملائها في بريطانيا

قرر جهاز تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا «أوفجيم» إلزام شركة توزيع الكهرباء سكوتش باور إنيرجي ريتيل برد فارق أسعار بيع الكهرباء إلى العملاء خلال الفترة من 2015 إلى 2023، مشيراً إلى أن الشركة باعت الكهرباء خلال تلك الفترة بأعلى من الحد الأقصى المقرر لها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن «أوفجيم» القول إن سكوتش باور سترد 250 ألف جنيه إسترليني كفارق أسعار مباشر للعملاء إلى جانب 250 ألف جنيه إسترليني كتعويض لهم.

كما وافقت الشركة على دفع مليون جنيه إسترليني إضافية لصالح صندوق التعويض الطوعي لصناعة الطاقة التابع لجهاز «أوفجيم».

جاء قرار أوفجيم بعد اعتراف سكوتش باور بأنها فرضت بالخطأ رسوماً إضافية على 1699 عميلاً من المتعاقدين معها بنظام الخصم المباشر خلال تلك الفترة.

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