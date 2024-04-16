قمة طاقة المستقبل تدعو إلى تحفيز العمل التعاوني العالمي

انطلقت أمس أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فيما أشاد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أبرز مراكز الابتكار التكنولوجي.

وألقت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيُّر المناخي، الكلمة الافتتاحية للقمة وأشادت خلالها بالتعاون الأخير لإطلاق خارطة الطريق لخفض درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية من قبل ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف المكون من دولة الإمارات والمضيفين التاليين لمؤتمر الأطراف، أذربيجان والبرازيل. كما حذرت من أن الحدّ من تغير المناخ العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي سيتطلب مستويات عالية من التمويل.

الأصوات المتنوعة

وأشارت الشيخة شما: «ندرك بأنه من غير الممكن تحقيق أهداف العمل المناخي بصورة فردية، إذ نثق بقوة الأصوات المتنوعة لتعزيز سبل الحوار وتبادل المعارف لإيجاد حلول إبداعية للتحديات. وتغمرني هذه الروح المشتركة بالفخر بينما أقف معكم اليوم، إذ توفر منتديات مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل هذا الأسبوع فرصاً بالغة الأهمية للجهات الفاعلة من مختلف القطاعات لتبادل الآراء وتحفيز العمل التعاوني. وتفتخر دولة الإمارات بقدراتها على بناء الجسور في كل مكان، ويسعدني جداً الإعلان عن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، فأنا على ثقة تامة بأن هذا التحالف الجديد سيعزز جهودنا نحو الحدّ من الانحباس الحراري العالمي تحت عتبة 1.5 درجة مئوية، مع ضرورة التأكيد على الحاجة إلى مستويات غير مسبوقة من التمويل لتحقيق هذه الأهداف».

وسلّطت الشيخة شما الضوء على إمكانيات «التمويل المختلط»، والذي يعرف بكونه مزيجاً من التمويل العام الميسر مع رأس المال العام أو الخاص، ويتزايد الاعتراف بهذا النموذج باعتباره آلية رئيسية لتوفير الموارد المالية اللازمة للتصدي لتغير المناخ. وأفاد تحليل جديد، أجراه الاتحاد الدولي للصناعات التحويلية بالتعاون مع شركة كونفرجيس وبنك «إتش إس بي سي» حول التمويل المختلط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن النموذج المالي لا يزال في مراحله الأولى، حيث يبلغ إجمالي التمويل الملتزم به 14.2 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الرقم 7 % من المعاملات المختلطة العالمية، في حين تصل المعاملات المختلطة المرتبطة بالمناخ إلى ما يقارب 7 مليارات دولار أمريكي.

تحول الطاقة

وألقى فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى ضرورة التعرّف إلى أولويات تحول الطاقة والخطوات الفورية لتسريع التقدم نحو مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات بما يبلغ 11 تيراواط على الأقل بحلول عام 2030. وقال: «حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة في ظلّ الوضع الراهن، لذا دعونا نستجيب للدعوة الملحّة إلى تصحيح المسار العالمي وتوجيه جهودنا معاً لتحقيق مستقبل مدعوم بالطاقة المستدامة والنظيفة والشاملة والعادلة».

قمة الهيدروجين الأخضر

وافتتح بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، قمة الهيدروجين الأخضر ضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28. وأشاد جونسون - في كلمته - بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أبرز مراكز الابتكار التكنولوجي، قبل الإشارة إلى استضافة الدولة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ العام الماضي، واصفاً هذه الخطوة بالانتصار في وجه التحديات نحو تحقيق الحياد المناخي.

وتحدّث الدكتور برتراند بيكارد، رئيس شركة كلايمت إمبولس، عن أحدث رحلاته الاستكشافية التي تعمل بالطاقة المتجددة وهي الإبحار حول العالم في طائرة تعمل بالهيدروجين الأخضر. وقال بيكارد: «نحن على أعتاب مرحلة جديدة في مجال الطاقة، فبينما يشكّك البعض بقدرتنا على إنتاج ما يكفي من الطاقة النظيفة، نؤكد اليوم أنه لا وجود للمستحيل سوى في عقول من ينظرون إلى المستقبل بأعين الماضي».

من جانبها، قالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل: «أثبتت الفعالية مجدداً نجاحها بجمع ألمع العقول الرائدة في القطاع، حيث كان اليوم الأول مليئاً بالحوارات البناءة حول الجهود المطلوبة لإحداث تغيير ملموس على خلفية النجاح الذي حققه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28. وسيستمر هذا التحليل المتعمق لحلول الطاقة العالمية غداً مع منتدى التمويل المستدام، الذي سيبحث بشكل شامل موضوعات مثل تحفيز المسارات الإقليمية للتمويل الأخضر وتمويل النهج العالمية للاقتصادات منخفضة الكربون».

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