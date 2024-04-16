600 مليار استثمارات الإمارات بالطاقة النظيفة حتى 2050

أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإمارات أرست قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيراً إلى أن الدولة خصصت أكثر من 600 مليار درهم كاستثمارات في الطاقة النظيفة على المستوى المحلي حتى عام 2050. وأكد العلماء أن الإمارات تنتج 6 جيجا وات من مصادر الطاقة الشمسية في الوقت الراهن ونستهدف الوصول إلى 14.2 جيجا وات في عام 2030. فيما أكد المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل أن حجم الطلب على المياه، في دولة الإمارات يقدر بنحو 4.2 مليارات متر مكعب سنوياً؛ جاء خلال منتدى الطاقة الشمسية والنظيفة ومنتدى المياه ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل.

6 جيجا وات

وأكد المهندس شريف العلماء – في تصريحات للصحفيين – أن القمة العالمية لطاقة المستقبل أول مؤتمر بعد مؤتمر المناخ «كوب 28»، مشيراً إلى أن القمة فرصة لاستعراض جهود الإمارات بشأن ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المناخ «كوب 28». وأضاف أن الإمارات كانت تنتج عام 2018 حوالي 1.8 جيجا وات من الطاقة الشمسية، وخلال 3 سنوات عام 2022 فقط تم مضاعفة النسبة لتصل إلى 3.6 جيجا وات، واليوم الإمارات تنتج 6 جيجا وات من مصادر الطاقة الشمسية في الوقت الراهن ونستهدف الوصول إلى 14.2 جيجا وات في 2030. وأضاف أنه تم عمل شراكات استراتيجية لاستغلال طاقة الرياح وبدأنا تنفيذ مشروع ينتج الآن 100 ميجا وات من طاقة الرياح وفي المستقبل نتوقع زيادة في هذا القطاع. وأشار إلى أن محطة براكة للطاقة النووية سوف يتم تشغيل المفاعل الرابع هذا العام ليصل إجمالي الإنتاج إلى 5.6 جيجا وات.

تحول الطاقة

وقال خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الطاقة الشمسية والنظيفة: إن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة عالمياً في الانتقال بقطاع الطاقة والاعتماد على النظيفة والمتجددة فقد حدّثت العام الماضي استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45%، بالإضافة إلى رفع القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%.

كمية صغيرة

وأكد المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في كلمته الافتتاحية لمنتدى المياه، أن حجم الطلب على المياه في دولة الإمارات يقدر بنحو 4.2 مليارات متر مكعب سنوياً؛ وقال: نظراً لموقع الدولة الصحراوي فإنها تمتلك كمية صغيرة للغاية من المياه الجوفية، ولذلك اتجهت نحو الاعتماد بشكل رئيس على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة، حيث بلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53%، تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

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