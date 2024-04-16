«دو» و«إكسبيريو» يوفران حلول اتصال ذكية وآمنة لمؤسسات القطاعين العام والخاص

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إكسبيريو" لحلول الاتصال الذكية والآمنة بشبكات الإنترنت. وتهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز وصول دو إلى الشركات العالمية التي تنشط في دولة الإمارات، فضلاً عن دعم جهودها الهادفة إلى تزويد المؤسسات في القطاعين العام والخاص بخدمات وحلول اتصال ذكية وآمنة بالشبكة، بما يلبي متطلبات الأعمال التي تحتاجها في العالم الرقمي.

وتوفر «إكسبيريو» حلول اتصال ذكية مصممة لتمكين الشركات العالمية من تحسين مستوى الأداء وتسريع وتيرة النمو ومواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. وتتمتع الشركة بحضور واسع على مستوى العالم، حيث توفر حلول اتصال آمنة بالشبكة لمواقع المؤسسات والجهات الحكومية في أكثر من 190 دولة حول العالم. وستتمكن المؤسسات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هذه الشراكة من الوصول إلى محفظة متكاملة من الحلول والخدمات العالمية الذكية للاتصال بالشبكة، بما يتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: «يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع شركة»إكسبيريو«لتعزيز البنية التحتية لشبكتنا العالمية وتوسيع نطاق محفظتنا المتكاملة من خدمات وحلول الاتصال بالشبكة. ويفتح لنا هذا التعاون آفاقاً جديدة لتوفير المزيد من الحلول والخدمات والتقنيات المتقدمة للارتقاء بتجارب عملائنا من المؤسسات والجهات الحكومية، وتلبية متطلباتهم في ما يتعلق بالاتصال الآمن والموثوق بالشبكات العالمية».

فوائد كبيرة

ومن المتوقع أن تعود هذه الشراكة بفوائد كبيرة ومتعددة الجوانب على العملاء، والذين سيتمكنون من الحصول على حلول وخدمات محسنة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول المخصصة بما يتناسب مع متطلبات أعمالهم. وسيؤدي هذا التعاون أيضاً إلى تحسين البنية التحتية للشبكة، بما يضمن مستوى أفضل من الاتصال والتغطية. وسيتمكن العملاء أيضاً من استكشاف فرص جديدة للابتكار من خلال مبادرات البحث والتطوير التي ستتعاون فيها كلتا الشركتين، بما يسهم في تقديم المزيد من التقنيات والحلول المتطورة. إضافة إلى ذلك، يركز النهج التعاوني بين الشركتين والذي يتمحور حول متطلبات العملاء على تقديم تجارب متميزة من خلال توفير حلول مخصصة وخدمات دعم واستجابة سريعة.

قال دان بيفيرز، المدير العام لشركة «إكسبيريو» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تتمحور مهمتنا في»إكسبيريو«حول العمل على تمكين الشركات متعددة الجنسيات من النجاح في عالمنا الرقمي فائق الاتصال، إلى جانب ضمان تزويد عملائنا بشبكة اتصال موثوقة وآمنة تلبي توقعاتهم ومتطلبات أعمالهم بغض النظر عن أماكن وجودهم حول العالم. ويسرنا توقيع هذه الشراكة المتميزة مع دو، والتي ستوفر لعملائنا العالميين منصة اتصال متطورة وموثوقة وسريعة الاستجابة في جميع أنحاء دولة الإمارات. ونتطلع إلى العمل مع فريق دو لتوفير تجارب متميزة وعالمية المستوى للعملاء في القطاعين العام والخاص».

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