أسباب استثمار شركات الرقائق الإلكترونية المليارات في «التغليف المتقدم»

يشمل إعلان شركة سامسونغ استثمار 40 مليار دولار في صناعة الرقائق بولاية تكساس، خطة لبناء منشأة مخصصة لـ «تغليف الرقائق المتقدمة»، ما يجعل الولايات المتحدة تخطو خطوة مهمة تجاه القدرة على إنتاج أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي على أرضها.

ويعد قرار الشركة الكورية بمثابة نجاح كبير لإدارة الرئيس بايدن التي أدركت، إلى جانب الصين، الأهمية المتزايدة للتغليف المتقدم في سلسلة التوريد الخاصة بالرقائق الإلكترونية.

إذ تضخ شركات صناعة الرقائق الرائدة في العالم مليارات الدولارات لتوسيع وتعزيز تقنيات التغليف المتقدم، مقتنعة بأنها ستكون حاسمة في تحسين أداء الرقائق الإلكترونية.

ما هي تعبئة الرقائق المتقدمة؟

ومع اقتراب عملية تصغير حجم الرقائق من الوصول لأقصى حدودها المادية، يجب على صانعي الرقائق تحديد طرق بديلة لمواصلة تحسين الأداء؛ لمواكبة الطلب المتزايد على الحوسبة المكثفة لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومن خلال دمج أو «تغليف» رقائق متعددة، سواء من النوع نفسه أو أنواع مختلفة، معاً بشكل أوثق، يمكن لصانعي الرقائق تعزيز السرعة والكفاءة مع تجنب قيود التصغير.

ما هي أمثلة التغليف المتقدم؟

الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) هي شرائح عالية الأداء مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) من «إنفيديا»، وتحتاج كمية هائلة من الذاكرة لتخزين حساباتها، فحتى أحدث رقائق الذاكرة لا توفر وحدها «سعة تردد» كافية لتخزين الحسابات وتبادلها حسب الحاجة.

ويتم إنتاج رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي عن طريق تكديس طبقات من رقاقات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي (Dram)، وربطها بأسلاك صغيرة تمر عبر ثقوب صغيرة في كل طبقة، كأنها مكتبة متعددة الطوابق مع مصعد ينقل بسرعة كميات كبيرة من الكتب بين الطوابق لاستلامها وتوزيعها.

بالنسبة إلى رقاقة الذكاء الاصطناعي «هوبر» H100 من شركة إنفيديا، يتم دمج 6 شرائح من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) مع وحدة معالجة رسومات (GPU) من تصميم إنفيديا، وإنتاج «تي إس إم سي»، باستخدام تقنية التغليف المتقدمة «شريحة على رقاقة على ركيزة» (CoWoS)، للشركة التايوانية. توضع وحدة معالجة الرسومات وشرائح الذاكرة على واجهة من السيليكون تعرف باسم «السطح البيني»، والتي يتواصلان من خلالها مع بعضهما البعض، ثم يوضع السطح البيني على طبقة أساسية أو «ركيزة».

وتمتلك شركتا «سامسونج» و«إنتل»، المنافستان لشركة «تي إس إم سي»، أسماء خاصة لإصدارات مماثلة من التقنية نفسها.

وأحياناً، يُطلق عليها تقنية التغليف المتقدم «2.5 دي»، لأنه رغم تكديس طبقات شرائح ذاكرة «دي رام» في رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، يتم وضع هذه الرقائق ووحدة معالجة الرسومات بجوار بعضهما. وستصبح منشأة سامسونج الجديدة بولاية تكساس قادرة على تنفيذ تقنيات التعبئة «2.5 دي» وتغليف رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، بينما تقوم شركة تصنيع الرقائق الكورية «إس كيه هاينكس» ببناء مصنع لإنتاج رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي بولاية إنديانا.

ويشير «التغليف ثلاثي الأبعاد» في هذا السياق إلى التكامل العمودي بين مكونات رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي ووحدة معالجة الرسومات، ومع ذلك، لم يتمكن المهندسون حتى الآن من معرفة كيفية الحفاظ على تبريد وتشغيل هذا النظام بشكل فعال.

ويعد التغليف المتقدم فعالاً عندما تصل الشريحة إلى حد القيد المادي (لا يمكن تصغيرها أكثر من ذلك). فالرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية خير مثال على ذلك، لأنه لم يعد ممكناً جعل رقائق المنطق أصغر حجماً، أو زيادة حجم الهواتف الذكية.

في عام 2017، كشفت شركة صناعة الرقائق التايوانية «تي إس إم سي»، بالتعاون مع شركة آبل، عن تقنية جديدة للتغليف المتقدم تُعرف بـ «إنتجرتيد فان آوت». وتتضمن هذه التقنية دمج رقائق المنطق والذاكرة معاً من خلال طبقة «إعادة توزيع» جديدة عالية الكثافة، ما يعزز الأداء دون الحاجة إلى طبقة قاعدية أكثر سماكة.

ويحتاج التغليف المتقدم مزيداً من التعاون بين المتخصصين في هذا القطاع. على سبيل المثال، تعمل «تي إس إم سي»، وهي شركة ليس لديها خبرة في إنتاج رقائق الذاكرة ولديها خبرة في رقائق المنطق، مع شركة «إس كيه هاينكس» الرائدة في سوق رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، والتي تفتقر في الخبرة برقائق المنطق، وذلك كله من أجل إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا.

في الوقت نفسه، تتمتع شركتا «سامسونج إلكترونيكس» و«إنتل» بخبرة في تصنيع رقائق المنطق والذاكرة، فضلاً عن التغليف المتقدم، ما يعني أنه بإمكانهما تزويد العملاء بخدمات متكاملة تغطي المجالات الثلاثة.

كما يمثل النمو في أهمية المتزايدة للتغليف المتقدم فرصة لصانعي الرقائق من الدرجة الثانية وشركات التغليف التقليدية، للاستثمار في تطوير قدرات التغليف الخاص بهم، للاستحواذ على حصة أكبر من سوق الرقائق الإلكترونية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار.

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