دبي تحتضن أطول حوض سباحة «لا متناهٍ» في العالم

أصبحت دبي الآن موطناً لأطول حوض سباحة «لا متناه» في العالم يطفو على ارتفاع مئات الأمتار في السماء بين ناطحتي سحاب. وحسب ما ذكرت صحيفة «ذي صن» البريطانية، «يبلغ طول حمام السباحة المذهل 120 متراً.

ويقع حمام السباحة في مبنى «ذا لينك» (The Link)، أطول مبنى أفقي على كوكب الأرض، والتي ترتفع 100 متر عن سطح الأرض. ويبلغ المبنى الأفقي 67.5 متراً، ويتكون من 3 طوابق. وتقع منطقة حمام السباحة اللامتناهي بين برجي مبنى «وان زعبيل»، وستحتوي على كبائن فاخرة مع إطلالات رائعة على أفق دبي.

يمكن للسياح والمقيمين في دبي الوصول إلى المسبح من خلال تذكرة يومية تبلغ تكلفتها 1000 درهم للشخص الواحد وتصل إلى 10000 دولار لكبائن كبار الشخصيات مع نظام الموسيقى الخاص بهم وتكييف الهواء والحمامات وغرف الطعام والحديقة الخاصة. ويمكن لزوار المسبح أيضاً الاستمتاع بنادي المسبح والمطعم الموجود في الجزء العلوي من «ذا لينك». ويمكن للراغبين في الإقامة لفترة أطول أن يحصلوا على غرفة في فندق يشغل الطوابق الثلاثين العليا في أحد برجي «وان زعبيل».

ويضم «وان زعبيل» برجين أنيقين متصلين على «محور يمتد من الشرق إلى الغرب» بوسط جسر أفقي يسمى «الوصلة» «ذا لينك»، ليحمل المبنى طابعاً معمارياً ورسالة ذات مغذى في دبي.

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