طيران الإمارات تجري حركة تنقلات جديدة في فريق عملياتها التجارية

أعلنت طيران الإمارات عن حركة تنقلات جديدة في فريق عملياتها التجارية في مناطق أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا، بما يتماشى مع التوسعات المستمرة للناقلة وعملياتها المتسارعة عالمياً، إلى جانب تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية في بعض الأسواق الرئيسية، للمساعدة في دفع نمو الناقلة وتحقيق أهدافها التجارية.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نفخر بتعزيز حضور الكفاءات والكوادر الإماراتية ضمن فريقنا، ونحن ملتزمون بتمكينهم ودعم تقدمهم الوظيفي وتعزيز قدراتهم القيادية. إن حركة التنقلات الجديدة ستسهم في إفساح المجال أمام ستة من قادة المستقبل للاستفادة من الفرص المتاحة لمواجهة تحديات الصناعة في الأسواق التي يعملون بها، وكلنا ثقة في قدرتهم على تعزيز خبراتهم النوعية وتسخير معارفهم ومهاراتهم لدعم استراتيجياتنا الحالية والمستقبلية بينما نواصل توسيع نطاق عملياتنا العالمية».

وشملت التنقلات ضمن فريق العمليات التجارية لطيران الإمارات كلاً من:

- محمد القاسم: مدير طيران الإمارات في قبرص حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في كمبوديا.

- أحمد تميم: مدير طيران الإمارات في ساحل العاج حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في قبرص.

- عدنان المرزوقي: مدير العمليات التجارية في جنوب أفريقيا حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في ساحل العاج.

-محمد طاهر: مدير العمليات التجارية في مصر حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في أوغندا.

- سلطان الريامي: مدير طيران الإمارات في تايوان حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في هونج كونج.

- ناصر بحلوق: مدير طيران الإمارات في هونج كونج حالياً، وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في تايوان.

ويمثل برنامج طيران الإمارات التجاري للمحطات الخارجية أحد الحلول الاستراتيجية التي توفرها الناقلة لتعظيم الفرص أمام مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم عبر مجموعة من الأدوار ضمن العمليات التجارية المتنوعة للناقلة، كما يهدف البرنامج أيضاً إلى دعم النمو المهني للكوادر الإماراتية، وتمكينهم من بناء شبكات تواصل متينة وطويلة الأمد مع الشركاء والمعنيين عبر شبكة وجهاتها العالمية.

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