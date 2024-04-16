دبي وجهة جذب للهنود الأثرياء بعيداً عن الضرائب البريطانية

أدى مقترح بريطاني بفرض ضرائب على الدخل في الخارج، إلى بحث مكثف من جانب الأثرياء الهنود الحاصلين على الجنسية والذين لا يقيمون داخل المملكة المتحدة، لإنشاء هياكل ملكية في ولايات قضائية بديلة. وفي السابق، كان الأفراد غير المقيمين، مثل الهنود غير المقيمين، يخضعون للضريبة فقط على دخلهم في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، فإن اقتراح الحكومة بتقليص فترة الإعفاء من 15 إلى 4 سنوات أدى إلى تعطيل الخطط المالية لكثيرين. نتيجة لذلك، يستكشف الهنود غير المقيمين بنشاط الخيارات المتاحة لحماية الدخل الناتج عن أصولهم في الهند من الضرائب المرتفعة في المملكة المتحدة، لتبرز دبي وجهة مفضلة لعشرات المليونيرات الهنود المقيمين في بريطانيا، بحسب موقع «موني كونترول».

وقال سوراج مالك، الشريك الإداري في شركة «ليجاسي جروث»، وهي شركة تقدم المشورة للأفراد الأثرياء في الهند، «إن العائلات التي تمتلك أصولاً خارج المملكة المتحدة ستبحث عن ولايات قضائية بديلة لإنشاء هياكل حيازة تحميها من الضرائب في المملكة المتحدة بموجب النظام المقترح». و«تفكر العائلات أيضاً في فصل سيطرة المستفيدين المقيمين في المملكة المتحدة عن الأصول من خلال طبقات متعددة من الكيانات أو الصناديق الائتمانية في ولايات قضائية مثل جيرسي أو الإمارات أو سنغافورة». وتبرز دبي كوجهة مفضلة للإقامة الضريبية العالمية، خصوصاً بالنسبة للهنود غير المقيمين المحتملين والمقيمين الجدد في المملكة المتحدة الذين تقل أعمارهم عن 6 إلى 7 سنوات من الإقامة.

وتدفع الإصلاحات الضريبية المحتملة في المملكة المتحدة دبي إلى طليعة الخيارات بالنسبة للهنود غير المقيمين في الهند الذين يسعون إلى الحصول على ظروف ضريبية مواتية. ومع حد أدنى من الضرائب ونمط حياة منافس لأفضل المراكز المالية العالمية الأخرى، تعد دبي خياراً جذاباً لأولئك الذين يتطلعون إلى تخفيف العبء الضريبي.

وقال أميت سينغانيا، مؤسس مكتب أريتي للمحاماة، «مع المقترحات الضريبية الجديدة، من المحتمل أن تفقد المملكة المتحدة بريقها بين أصحاب الثروات الوطنية الكبيرة، لأن تدفقاتهم الضريبية إلى الخارج قد تفوق الرغبة في التواجد في المملكة المتحدة. ويمكن أن يصل معدل الضرائب إلى 40 % إلى 45 % مثل أرباح الأسهم، وهذا في صالح دبي كوجهة بارزة لأصحاب الثروات العالية».

وتفرض المملكة المتحدة ضريبة عقارية بنسبة 40 %. وقد يؤدي المشهد الضريبي المتغير في المملكة المتحدة إلى تقليل جاذبيتها بين المقيمين المحتملين. وقال سانديب جونجونوالا، الشريك الضريبي لعمليات الاندماج والاستحواذ في شركة «نانجيا آندرسن»، إن الإصلاحات الضريبية بالمملكة المتحدة، خصوصاً التحول نحو فرض ضرائب على الدخل العالمي، قد تؤدي إلى تآكل جاذبية البلاد.

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