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«فايف للضيافة» تسعى لطرح أسهمها في سوق دبي 2025

4/16/2024 7:19:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة فايف القابضة العاملة في مجال الفنادق والمنتجعات في دبي وأوروبا، عن أنها تستعد لطرح عام أولي في سوق دبي المالي خلال عام 2025.

وتجري الشركة التي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار، محادثات مع مستشارين بشأن إدراج مزدوج محتمل، دون الخوض في تفاصيل حول مواقع محددة.

وقال كبير مولشنداني مؤسس ورئيس مجلس إدارة فايف القابضة لـ«رويترز»: إن الشركة تواصل النمو حيث يحقق القطاع السياحي المزدهر في دبي التي تضم 155 ألف غرفة فندقية فرصاً كبيرة لتحقيق عائدات استثنائية.

ودبي هي أكبر مركز سياحي وتجاري في الشرق الأوسط، حيث اجتذبت عدداً قياسياً بلغ 17.15 مليون زائر دولي في العام الماضي.

وتمتلك شركة فايف أحد أكبر فنادق الحفلات في دبي، حيث تتيح إقامة حفل أنيق في السماء للأثرياء على متن طائرتها الخاصة التي تسع 16 راكباً مقابل 14 ألف دولار في الساعة.

وفي العام الماضي، حصلت الشركة على تصنيف مرتفع على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بسبب سندات خضراء، وهو ما ساعدها على شراء مجموعة (باشا) الإسبانية في صفقة قدرت قيمتها بنحو 303 ملايين يورو (321.9 مليون دولار).

وساعدت الصفقة، التي تضمنت شراء أعمال باشا في مجالي الفنادق، على زيادة عروض نجوم موسيقى (الدي.جيه) في الأماكن التي تمتلكها.

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