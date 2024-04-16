إيواء 26 أسرة متضررة .. شرطة أم القيوين تعزز جهودها لانسيابية الحركة المرورية

عززت القيادة العامة لشرطة أم القيوين جهودها في ظل الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة على الإمارة بمختلف الطرق الداخلية والخارجية وأماكن تجمع المياه، وذلك من خلال تقديم المساعدة للجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، كما تم تكثيف الجهود للتعامل مع كافة البلاغات والحوادث التي تلقتها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة.



وأشار

العميد سعيد عبيد بن عران مدير عام العمليات الشرطية بشرطة أم القيوين إلى أنه بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين ووزارة الطاقة والبنية التحتية والاتحاد للماء والكهرباء وفريق الإعلام المحلي ودائرة بلدية أم القيوين والهلال الأحمر، تم إيواء عدد 16 عائلة متضررة خلال اليوم والتعامل مع بلاغات تجمع الأمطار عن طريق إغلاق بعض الطرق المتأثرة بتجمع مياه الأمطار وتحويل مسار المركبات نحو الطرق البديلة .

حيطة وحذر

ووجهت شرطة أم القيوين كافة السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، تفادياً للحوادث والإصابات التي قد تقع نتيجة تجمع المياه على الطرق أو نتيجة القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه، مؤكدة استعدادها وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع، وتقديم الدعم والمساعدة للمركبات المتعطلة والمتأثرة بالأحوال الجوية.

وأهابت

القيادة العامة لشرطة أم القيوين بالجمهور الكريم للتعاون واتباع الإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية بالدولة وعدم نشر الشائعات أو الأخبار قبل التأكد من مصادرها الرسمية، ،كما تؤكد شرطة أم القيوين بأنها على أتم الاستعداد للاستجابة السريعة والفورية لكافة البلاغات الطارئة على الرقم ( 999 ) وعلى مدار الساعة، لتوفير سرعة الاستجابة للحالات الطارئة .

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