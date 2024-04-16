دوري أبطال أوروبا: دورتموند يبلغ نصف النهائي برباعية في مرمى أتلتيكو



تأهل بوروسيا دورتموند الألماني عن جدارة واستحقاق إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه المثير على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4 /2 الثلاثاء في إياب دور الثمانية.

وتفوق دورتموند بنتيجة 5 /4 في مجموع اللقاءين بعد خسارته في مباراة الذهاب 1 /2.وأنهى دورتموند شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع جوليان براندت في الدقيقة 34 والهولندي إيان ماتسن في الدقيقة 39.

وبدا ان أتلتيكو مدريد في طريقه لإحباط مخطط دورتموند والعبور إلى المربع الذهبي عند سجل ماتس هوميلز هدفا بطريق الخطأ في مرماه فريقه في الدقيقة 49 ثم أحرز الأرجنتيني انخل كوريا هدف التعادل للفريق الإسباني في الدقيقة 64.

لكن دورتموند انتفض بعد ذلك وسجل هدفين في غضون ثلاث دقائق بواسطة نيكلاس فولكروج في الدقيقة 71 ومارسيل سابيتزر في الدقيقة 74.

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