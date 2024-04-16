الاهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب السوبر الأفريقي لليد ويتأهل لكأس العالم للأندية



توج النادي الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد للرجال على حساب الزمالك، بعد أن تغلب عليه في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بمدينة وهران الجزائرية الثلاثاء، ليحصد الأهلي

اللقب للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، ويتأهل لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب".

أقيمت المباراة على صالة ميلود هيدفي، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 23 /21.

وجاءت المباراة قوية وقدم خلالها رجال الأهلي عرضًا مميزًا، بفضل الدفاع المحكم والهجوم السريع والتصويب، فيما أدار ديفيد ديفيز المدير الفني اللقاء خططيًّا بصورة مميزة.

وتوج الأهلي بلقبه الأول لكأس السوبر الإفريقي عام 2017 بالفوز على الزمالك، في المباراة التى أقيمت بالمغرب، ثم حصد اللقب الثاني عام 2022 على حساب الزمالك في النيجر، قبل أن يفوز باللقب الثالث عام 2023 بفوزه على الزمالك على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ثم حقق رابع ألقابه بالفوز على الزمالك في الجزائر.





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