فوائد مذهلة لبذور البطيخ



على الرغم من صغر حجمها، إلا أن بذور البطيخ تحتوي على قيمة غذائية كبيرة ، فهي غنية بالمواد المغذية مثل

المغنيسيوم والحديد والزنك

ونسبة عالية من فيتامينات المجموعة "ب" والأحماض الأمينية والدهون المفيدة المتنوعة.

حتى أن البعض يضيف بذور البطيخ إلى نظامهم الغذائي عن طريق صنع الزبدة أو الدقيق أو تحميصها للحصول على وجبة خفيفة مقرمشة.



ما هي قيمتها الغذائية؟

العناصر الغذائية الأساسية



تحتوي بذور البطيخ على العناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والحديد والزنك ، وهو أمر حيوي لمختلف وظائف الجسم.



المحافظة على صحة القلب

كما أنها تتميز بخصائص صحية للقلب بسبب وجود مضادات الأكسدة مثل الليكوبين. وتوفر هذه العناصر الغذائية، المسؤولة عن اللون النابض بالحياة للفاكهة، العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك دعم القلب والأوعية الدموية والوقاية من السرطان.





تقوية العظام

من فوائد بذور البطيخ أنها تُساعد على تقوية العظام، وتحميها من الهشاشة والضعف والتكسُّر عند تناولها بانتظام.

تقوية مناعة الجسم

تحتوي بذور البطيخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامينات المجموعة ب، الأمر الذي يجعل هذه البذور مصدرًا ممتازًا لمزيج من المغذيات التي يحتاجها جهاز المناعة لديك.

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور البطيخ على مقاومة الشوارد الحرة، وتخفيف فرص الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة.



إمداد الجسم بالطاقة

رغم غنى بذور البطيخ بالسعرات الحرارية إلا أن الخبر الجيد هنا أن مصدر هذه السعرات هو الدهون الصحية في هذه البذور.





كيف تضيف بذور البطيخ إلى نظامك الغذائي؟

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى جني فوائد بذور البطيخ ، هناك طرق عديدة للاستمتاع بها. تحميصها مع قليل من زيت الزيتون والملح يخلق وجبة خفيفة مرضية. أضفها إلى السلطات أو اللبن الرائب أو دقيق الشوفان لمزيد من الملمس والتغذية. يمكن أيضًا للأكل المغامر تجربة زبدة بذور البطيخ - وهي عبارة عن كريمة دهنية مثالية للخبز المحمص أو الفاكهة أو العصائر.



الإفراط في استهلاك البذور



ومع ذلك، قد يعاني الأفراد الذين يعانون من أجهزة هضمية حساسة من عدم الراحة أو الإمساك بسبب الإفراط في استهلاك البذور.



في حين أن استهلاك بذور البطيخ آمن بشكل عام، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. المحتوى العالي من الألياف غير القابلة للذوبان يمكن أن يبطئ عملية الهضم، مما يسبب عدم الراحة للبعض.



ومع ذلك، يتم هضم البذور المنبتة أو المطبوخة بالكامل، مما يسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية الصحية.







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