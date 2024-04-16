بيلينجهام: وافقت على الانضمام لريال مدريد بدون تفكير



أكد جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد أن انضمامه لصفوف الفريق الإسباني في الصيف الماضي جاء بدون تفكير.

وقال بيلينجهام في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا: "لقد تفاوضات مع الكثير من الأندية بما فيها (فريقي السابق بوروسيا) دورتموند، ووجدت مساعدة رائعة من عائلتي في هذا الصدد".

وأضاف اللاعب الإنجليزي: "من الصعب أن تتلقى المزيد من المعلومات وتفكر فيها وفي نفس الوقت تكون ملتزما بخوض مباراة في نهاية الأسبوع أو دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "لقد أجريت محادثات مع أندية أخرى ولكن عندما جاء (ريال) مدريد، لم أفكر في الأمر. حجم النادي والمشروع والخطة المستقبلية وفرصة اللعب مع لاعبين رائعين".

وأردف قائلا: "لقد تمسكت بالفرصة فورا، ولذا اتخذت قراري".

وبشأن أفضلية مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بعد تعادله ذهابا بنتيجة 3/3 في مدريد بخلاف الفوز على الفريق الإسباني بنتيجة 4/صفر على ملعب الاتحاد في الموسم الماضي، قال بيلينجهام "إنها مجرد انطباعات ظاهرية".

وواصل: "أنا لست مقامرا ولم يسبق لي الذهاب إلى مكاتب المراهنات، لذا لا أعرف المراهنة على الفريق المفضل ومثل هذه الأمور".

واستدرك بيلينجهام: "لكنني أعلم أننا فريق مميز، أما مانشستر سيتي فهم فريق رائع وفاز بالثلاثية في الموسم الماضي، ولكن ريال مدريد يضم لاعبين رائعين".

وأتم تصريحاته بأن "هناك ضجة خارجية، ولكننا نتعامل بكل ثقة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز