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طيران الإمارات: بعض الرحلات تشهد تأخيرات بسبب الأحوال الجوية

4/16/2024 7:19:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت طيران الإمارات عبر حسابها على منصة "إكس" أن العديد من الرحلات الجوية من وإلى دبي تشهد تأخيرات بسبب الظروف الجوية.

وأكدت العمل على إيصال جميع الركاب المتأثرين إلى وجهاتهم النهائية بأمان، لافتة إلى أنها ستعلن عن التحديثات في أقرب وقت ممكن.

وكانت مطارات دبي أفادت قبل عدة ساعات أن مطار دبي الدولي يقوم مؤقتاً بتحويل الرحلات القادمة والتي من المقرر وصولها هذا المساء حتى تتحسن الظروف الجوية، علماً بأن الرحلات المغادرة مستمرة كالمعتاد.

وأكدت عبر حسابها على موقع "إكس" أن إدارة المطار تعمل بشكل وثيق مع فرق الاستجابة وشركاء الخدمة لاستعادة العمليات الطبيعية والحد من أي تأخير محتمل.

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