طيران الإمارات: بعض الرحلات تشهد تأخيرات بسبب الأحوال الجوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت طيران الإمارات عبر حسابها على منصة "إكس" أن العديد من الرحلات الجوية من وإلى دبي تشهد تأخيرات بسبب الظروف الجوية.
وأكدت العمل على إيصال جميع الركاب المتأثرين إلى وجهاتهم النهائية بأمان، لافتة إلى أنها ستعلن عن التحديثات في أقرب وقت ممكن.
وكانت مطارات دبي أفادت قبل عدة ساعات أن مطار دبي الدولي يقوم مؤقتاً بتحويل الرحلات القادمة والتي من المقرر وصولها هذا المساء حتى تتحسن الظروف الجوية، علماً بأن الرحلات المغادرة مستمرة كالمعتاد.
وأكدت عبر حسابها على موقع "إكس" أن إدارة المطار تعمل بشكل وثيق مع فرق الاستجابة وشركاء الخدمة لاستعادة العمليات الطبيعية والحد من أي تأخير محتمل.
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