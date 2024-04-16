الاتحاد للطيران : تأخير في بعض الرحلات غداً بسبب الأحوال الجوية



أعلنت "الاتحاد للطيران" أنه نظراً للظروف الجوية الماطرة في إمارة أبوظبي، من المتوقع أن تشهد رحلات الناقلة بعض التأخير يوم غد الأربعاء الموافق 17 أبريل.

وأضافت الاتحاد للطيران، في بيان اليوم، أنها ستعمل مع الضيوف المتأثرين لمساعدتهم على إجراء التعديلات على خططهم في السفر والوصول إلى وجهاتهم الأخيرة.

ودعت الاتحاد للطيران المسافرين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للناقلة للاطلاع على مواعيد إقلاع الطائرات، مشيرة إلى أن سلامة الضيوف وطاقم العمل ستبقي في قمة الأولويات.

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