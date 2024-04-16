سلاح الجو مستمر بطلعاته الجوية المكثفة لحماية مجاله الجوي
التاريخ
4/16/2024 7:07:24 PM
(MENAFN
- Amman Net) صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الثلاثاء، أن سلاح الجو الملكي الأردني مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة الأردنية الهاشمية؛ لحماية المجال الجوي.
وأكد في بيان صدر مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة تعمل على حماية حدود الوطن، والحفاظ على أمنه وسلامة المواطنين.
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