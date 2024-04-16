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الجيش يصدر بيانا حول طلعاته الجوية المكثفة في سماء الأردن

4/16/2024 7:07:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الثلاثاء، أن سلاح الجو الملكي الأردني مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المجال الجوي.


وأكد في بيان صدر مساء اليوم، أن القوات المسلحة تعمل على حماية حدود الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة المواطنين.

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