الجيش يصدر بيانا حول طلعاته الجوية المكثفة في سماء الأردن

الجيش يصدر بيانا حول طلعاته الجوية المكثفة في سماء الأردن
التاريخ
4/16/2024 7:07:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الثلاثاء، أن سلاح الجو الملكي الأردني مستمر بالقيام بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المجال الجوي.
وأكد في بيان صدر مساء اليوم، أن القوات المسلحة تعمل على حماية حدود الوطن والحفاظ على أمنه وسلامة المواطنين.
MENAFN16042024000208011052ID1108102927
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.