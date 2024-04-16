الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع عقوباته على إيران

الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع عقوباته على إيران
التاريخ
4/16/2024 7:07:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد يعتزم توسيع دائرة عقوباته التي سبق أن فرضها على إيران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل ليل السبت الأحد.
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