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الاتحاد الأوروبي يعلن توسيع عقوباته على إيران

4/16/2024 7:07:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد يعتزم توسيع دائرة عقوباته التي سبق أن فرضها على إيران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل ليل السبت الأحد.

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