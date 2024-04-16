القوات المسلحة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية، احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وتشكيلاتها ووحداتها اليوم الثلاثاء، باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف 16 نيسان من كل عام.
وتزينت مباني القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وتشكيلاتها ووحداتها بالعلم الأردني الذي يمثل رمزية وطنية تنطوي على معاني الكبرياء والاعتزاز بالراية الوطنية التي حملها الأحفاد عن الأجداد ليبقى الأردن عزيزاً منيعاً، وتبقى رايته خفاقة بقيادة جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني بعد أن رفعتها زنود الأردنيين والهواشم جنباً إلى جنب لرسم ملامح دولتهم.
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