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القوات المسلحة تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

4/16/2024 7:07:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية، احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وتشكيلاتها ووحداتها اليوم الثلاثاء، باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف 16 نيسان من كل عام.


وتزينت مباني القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وتشكيلاتها ووحداتها بالعلم الأردني الذي يمثل رمزية وطنية تنطوي على معاني الكبرياء والاعتزاز بالراية الوطنية التي حملها الأحفاد عن الأجداد ليبقى الأردن عزيزاً منيعاً، وتبقى رايته خفاقة بقيادة جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني بعد أن رفعتها زنود الأردنيين والهواشم جنباً إلى جنب لرسم ملامح دولتهم.

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