اختتام دورة أصدقاء الشرطة في أوقاف الزرقاء

اختتام دورة أصدقاء الشرطة في أوقاف الزرقاء
التاريخ
4/16/2024 7:07:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية أوقاف الزرقاء، بالتعاون مع مديرية شرطة الزرقاء/ قسم الشرطة المجتمعية في مركز أمن الحسين احتفالًا بتخريج المشاركين في دورة أصدقاء الشرطة بمسجد عقبة بن عامر من طلبة دور القرآن الكريم.
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